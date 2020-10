Elden om «anti-indisier» mot Bertheussen: – Får ikke kjøpt hundeurin på Finn.no

Laila Bertheussens forsvarere er i gang med sin prosedyre etter at aktoratet i formiddag la ned en påstand om to års fengsel.

John Christian Elden sier det er få faktaopplysninger han og påtalemyndigheten er uenige om, men at man vurderer og tolker helheten forskjellig.

– Vi mener det ikke er ført bevis for skyld etter tiltalen, og at det er gjort en slett etterforskning basert på spørsmålet om det kan være andre involvert, sier Elden til NRK.

– De har startet etterforskningen 14. mars 2019 med en tese om at hun er skyldig, og kun foretatt etterforskningsskritt i den retningen, mener han.

– Aktor ber om to års fengsel. Hva sier du til det?

– Vi påstår at hun skal frifinnes, svarer Elden.

Elden: – Det heter indisier på norsk

Da Elden startet, viste han fram sin disposisjon. Der hadde han kopiert aktors disposisjon i blått, og fylt inn sine kommentarer i rødt. Planen var altså å slå ned aktors argumentasjon punkt etter punkt.

– Jeg kaller det en indisiebasert sak, og gjør det med vilje. Alt her er bevis i straffeprosessloven, men når bevis har en støttefunksjon, kaller man det et indisiebevis, sa Elden.

Han forklarte at indisiebevis er et bevis i rettssaken som i større eller mindre grad sannsynliggjør det som skal bevises.

– Dette er noe annet enn direkte bevis, som for eksempel besittelse av en stjålet gjenstand.

Elden understreket at det ikke holder at noe er overveiende sannsynlig, det må være hevet over enhver tvil.

Han mener aktoratet bare har bevist at hun KAN stå bak, ikke at hun MÅ stå bak.

– I saken er det ingen konkrete fellende, avgjørende bevis, og da heter det indisier på norsk, sier Elden til NRK.

Har høy troverdighet

Onsdag sa aktor at Bertheussens troverdighet er svekket fordi hun ikke ville gå i avhør etter å ha lest politiets dokumenter.

– Jeg mener Bertheussen har høy troverdighet, svarte Elden i dag.

Elden sier han har merket seg at mediene på forhånd skrev at «aktor skulle sable ned Bertheussens troverdighet». Han mener så ikke har skjedd.

Han la vekt på at hun aldri er tatt i løgn, men bare har kommet med det påtalemyndigheten mener er rare forklaringer.

Forsvareren sier det var han som anbefalte Bertheussen å ikke gå i flere avhør.

Hun gikk hjemme og ventet på henleggelse, ifølge Elden. Hun var bare siktet for ett forhold, og hadde «ikke et komma mer å forklare om det».

– Det var et klart råd at hun ikke skulle møte i avhør for at politiet skulle gå på fisketur. Det er alltid rådet fra forsvarer, at man forklarer seg, men kun innenfor siktelsen, sa Elden.

– Får ikke kjøpt hundeurin på Finn

Elden nevnte en rekke eksempler det han mener er mangelfull etterforskning rundt temaer som kun vært til Bertheussens fordel. Et av eksemplene er en påstand fra en av forsendelsene som kom til advokatkontoret Elden etter at Bertheussen ble siktet.

I forsendelsen het at de to nesten like trusselbrevene som ble sendt til Wara/Bertheussen og ekteparet Tybring-Gjedde var påført hundetiss.

– Det er et spørsmål om hundeurin – og merk hvilket ord jeg bruker – og om det er brukt på brevene, sa Elden, og kom samtidig med et subtilt stikk til språkforsker Sylfest Lomheim

Undersøkelser gjort av Kripos viser at det stemte at to av trusselbrevene i saken var påført urin. Det er imidlertid ikke slått fast hvem eller hva urinen stammer fra. Elden peker likevel på at Wara og Bertheussen ikke hadde hund, bare katten «Fløte».

– Det eneste vi vet er at Bertheussen og Wara ikke har hund, de har katt. Så vidt jeg vet er det vanskelig å kjøpe hundeurin på Finn. Dette blir dermed et anti-indisium, sier Elden.

Kom med ny veske

Elden viste også til et sitat fra politiadvokat Thomas Blom i PST, der han skriver at det er påtalemyndighetens ansvar å dokumentere skyld. Det er ikke tiltalte som må bevise uskyld.

Dette sitatet er ett av flere som er blitt vist fram på veskene Laila Bertheussen har kommet med i retten.

Laila Bertheussen og Tor Mikkel Wara er til stede i retten under Eldens prosedyre. De fulgte også aktors prosedyre, delvis i rettssalen og delvis på bakrommet i Oslo tingrett.

Da Bertheussen ankom retten torsdag, hadde hun med seg en veske med nok et budskap. Hun har ikke ønsket å snakke med pressen, men teksten på veskene hennes har fått mye oppmerksomhet.

Piken som lekte med Elden er teksten på Bertheussens veske på dagen da aktor skal legge ned påstand om straff. Teksten på vesken under første dag av prosedyrene. Veskebudskapet viser til aktoratets vitne Sylfest Lomheim, som mener et brev trolig er skrevet av en kvinne fordi det sto tisse. Bertheussens veske 16. oktober. Retinitis pigmentosa er en sykdom som skader synet. Teksten spiller muligens på tittelen i teaterstykket Ways of seeing. Tiltaltes veske 1. oktober med påskriften «It´s all about me». Bertheussen i retten 9. september med en veske med påskriften: Feminist! Ja, visst. Tiltalte Laila Bertheussen kom med denne vesken på rettens første dag. Teksten er et sitat fra politiadvokat Thomas Blom i PST.

Viste til Fritz Moen-saken

Aktor har lagt vekt på at trusselhendelsene stoppet etter at Bertheussen ble pågrepet. Det får Elden til å peke på Fritz Moen-saken.

– Man sier at forholdene stoppet da Bertheussen ble arrestert. Det sa man også i Fritz Moen-saken. Det holdt i 25 år, til man fant den andre gjerningsmannen. Her er problemstillingen at den eller de som står bak brev og branner sluttet på et tidspunkt der Bertheussen ble arrestert og Wara trakk seg. Kanskje man hadde nådd målet sitt. Det er ikke noe mystisk i at det stoppet, hvis det stoppet. Det har kommet flere brev senere som aktor ikke har tatt inn i tiltalen, sa Elden.

Han mener påtalemyndigheten har operert med tunnelsyn.

– I dokumentene er det ikke et spor av at andre personer er etterforsket. Saken er fullstendig uten annen motetterforskning, sa Elden.