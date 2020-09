14. mars 2019 ble Laila Bertheussen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), siktet for å ha satt fyr på familiens bil, tagget på boligen og gitt inntrykk av at noen andre sto bak.

Senere ble Bertheussen siktet for flere andre tilfeller av trusler og hærverk mot samboeren, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Etter at Bertheussen ble pågrepet stoppet angrepene og truslene mot samboeren. Men 14. mai, to måneder etter pågripelsen, mottok Bertheussens forsvarer John Christian Elden en boblekonvolutt.

Pakken inneholdt blant annet tre plastremser med tekst og en nødhammer i en plastpose. Elden varslet PST. Undersøkelser av brevet viser at det ble poststemplet 30. april. På dette tidspunktet var Wara og Bertheussen på ferie i USA.

På plastremsene var flere av hendelsene i tiltalen omtalt. Det ble også hevdet at avsenderen hadde avlyttet samboerparets hus, og at de hadde tilgang til huset.

Dette brevet ble sendt til advokatkontoret Elden. Brevet er sendt på et tidspunkt Bertheussen og Wara var i USA. Foto: Politiet/ Pst / NTB

– Kan ha fått hjelp

Totalt har advokatkontoret Elden mottatt fem forsendelser, den siste i august i år, rett før rettssaken startet. Det er påtalemyndighetens oppfatning at det er gjerningspersonen som står bak alle forsendelsene.

I innledningsforedraget åpnet aktor Marit Formo også for at Bertheussen kan ha fått hjelp til å sende en eller flere av forsendelsene.

– Vi mener det er mulig at tiltalte kan ha hatt hjelp til å sende forsendelsene. Men det er ikke anført at vedkommende hadde kjennskap til innholdet, eller betydningen av dette. Det er ikke avdekket medhjelpere i andre forhold, sa Formo.

Våren og forsommeren 2019 tok noen kontakt med journalister i NRK og Dagbladet. Informasjonen som ble gitt lignet den som sto i forsendelsene til Elden.

Påtalemyndigheten mener det er de samme som står bak henvendelsene til journalistene og forsendelsene til advokat Elden.

25. juli og 13. september 2019 kommer det nye pakker til Elden. I juli-pakken gjentas påstandene om avlytting, i tillegg til at bilnøkkelen til Wara/Bertheussens Ford S-Max ligger vedlagt. Dette er bilen som brant i mars.

Foto: Politiet/ Pst / NTB

September-pakken hadde påskriften «Fun burn» fra Mars 8. Her lå det tre glassbiter, som senere har vist seg å være av samme type som glasset på Ford-en.

Brev sendt fra Sverige mens Bertheussen var i Strømstad

6. august i år varslet Elden at han hadde fått et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Brevet var skrevet på maskin og poststemplet i Sverige 3. august. I brevet stod det blant annet at Bertheussen ikke står bak truslene.

Brevet hadde svenske frimerker, og inneholdt en lapp hvor det stod «will this never end. Wara did not do it!!»

Avsenderen hevder å ha manipulert alarmen til Wara, og å ha tatt 8000 kroner og bilnøkkel fra Waras hjem. Det vises også til at glassbitene er fra hendelsen i mars. Brevet inneholdt også bilder og glassfragmenter.

Svensk politi fant ut av brevet var poststemplet i Nässjö i Sverige 3. august.

– Det var karanteneplikt i Sverige på dette tidspunktet, og vi håpet det var begrenset med norske mobiler i området. Nässjö, ligger i annen postsone enn Strømstad. De har imidlertid en terminal som tar imot soner sentralt i Sverige, sier politioverbetjent Martin Bøyum.

Ifølge datopasseringer for 3. august 2020 var bilen til Wara/Bertheussen i Sverige i overkant av en time. Eurocard-kortet Bertheussen disponerte var i bruk 13.56 og 14.23 i Strømstad denne dagen.

Det ble hentet inn overvåkningsbilder fra Systembolaget i Strømstad.

Retten la frem et bilde av at Bertheussen triller en handlevogn ut fra Systembolaget, med et sort munnbind. Det viste også et stillbilde av Bertheussen fra kasseområdet til Eurocash 6. august.

– Det lar seg ikke gjøre å kjøre fra Strømstad til dekningsområdet til Nässjö, innenfor perioden leiebilen til Wara og Bertheussen var i Sverige, sier Bøyum.

Det er cirka fire timers kjøring fra Strømstad til Nässjö. Bertheussen var 80 minutter i Sverige denne dagen.

Elden: – PST har gitt Bertheussen alibi

Laila Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, mener Sverige-brevene er i Bertheussens favør.

– Her har PST gitt henne alibi for å ikke kunne stå bak avsendelsen av noen av disse brevene som har kommet i august i år. På den første forsendelsen var hun på feil sted i Sverige og på det andre tidspunktet var hun i Norge. Når PST sier at det er samme person som står bak tidligere forsendelser i tiltalen, så er det et svært godt argument for forsvaret.

Ranke mener imidlertid at Bertheussen har fått hjelp enten bevisst eller ubevisst til å poste brevene.

– Det kan føres bevis til at hun står bak innholdet i brevene som kan kobles til de tidligere forsendelsene.

Aktor: – Brudd på karanteneregler viser risikovilje

Flere av dokumentene som ble lagt frem i retten tirsdag indikerer at Laila Bertheussen brøt karantenen en rekke ganger.

– Hun har gjentatte ganger brutt reisebestemmelsene. Vi mener det viser stor risikovillighet som har betydning for hendelsene i saken, sier aktor, Frederik Ranke til NRK.

8. juni viser data at et kredittkort knyttet til Bertheussen brukes på Flytoget og bilutleien på flyplassen i Alicante. Deretter brukes kortet jevnlig i Spania gjennom hele juni, før det igjen brukes på flyplassen i Alicante 2. august og i Taxfree på Gardermoen samme dag kl. 15:41.

Spania var i dette tidsrommet markert som rødt med 10 dagers karantene ved innreise til Norge.

Dagen etter, 3. august, brukte Bertheussen samme kort i Sverige på Systembolaget og Eurocash. Sverige var også rødt på dette tidspunktet.

Kortet brukes igjen 4. august på Kaktus mat&vin, Baker Nordby, Joker og Mc Donalds på Alnabru.

I dette tidsrommet skulle Bertheussen ifølge reglementet ha vært i karantene i flere omganger.

– Hvorfor er det relevant i denne saken?

– Fordi det viser en vilje til å ta en betydelig risiko, og stadig vekk bryter karantenen. PST så seg nødt til å varsle smittevernmyndighetene om disse bruddene.

– Hvor alvorlig er dette?

– Det er alvorlig med karantenebrudd i disse dager, men jeg har ikke lyst til å gå noe mer inn på hvor alvorlig vi ser på det, sier Ranke.

Bertheussens forsvarer har ingen kommentarer til brudd på karantenelovgivningen, men presiserer at det gir henne et usedvanlig godt alibi på at hun ikke kan ha stått bak forsendelsene.

– Hvorfor reiser hun til Sverige når det er rødt?

– Det har jeg ingen formening om. Hvis etterforskerne mener hun har brutt karantenebestemmelsene skal de få lov til å gi henne en bot for det.

Brev med pulver

13. august, vel fire uker før straffesaken startet i Oslo tingrett, kommer det foreløpig siste brevet til advokatkontoret Elden.

Den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden inneholdt hvitt pulver og førte til at bombegruppa ble tilkalt. Brevet ble mottatt 13. august i år, og er poststemplet i Sverige tre dager tidligere. Foto: Politiet/ Pst / NTB

Brevet ble også poststemplet i Sverige den 10. august. Brevet inneholdt blant annet en mindre konvolutt med hvitt pulver, noe som førte til at bombegruppen rykket ut til kontoret til Elden. Pulveret viste seg å være ufarlig.

Politiet har ikke dokumentert av Bertheussen var i Sverige i dette tidsrommet.