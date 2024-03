Kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i juni 2022, kort tid etter ble Norge utsatt for et nytt terrorangrep.

Nå kommer de med 40 anbefalinger for hvordan forebygge radikalisering og framvekst av ekstremisme.

Cathrine Thorleifsson har forsket på ekstremisme i tå tiår, og har ledet ekstremismekommisjonen. Hun sier til Nyhetsmorgen at Norge har flere handlingsplaner, men ikke jobber godt nok på tvers av fagfeltene.

– Det er en del svakheter i forebyggingsfeltet i Norge.

Leder for ekstremismekommisjonen Cathrine Thorleifsson har forsket på ekstremisme i to tiår. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kommisjonen har gått gjennom tjue enkeltsaker knyttet til alvorlig voldelig ekstremisme. I alle sakene har de vært i kontakt med tjenesteapparat, men det har ikke vært på tvers av etatene.

- Den tidlige tverrfaglige intervensjonen som er ventet fra myndighetenes hold, har ikke skjedd i praksis. Det skaper utfordring for det forebyggende arbeidet.

De ulike feltene må med andre ord snakke bedre sammen, ifølge Thorleifsson. For utviklingen i Norge er ikke positiv. Bakgrunnen for rapporten er at det har skjedd tre terrorangrep i Norge i nyere tid.

– Heldigvis er oppslutning rundt de ekstreme miljøene i Norge lav. Men vi ser en utvikling av rasisme, hatytringer, hatkriminalitet. Det er også hets og hat mot samfunnsdebattanter, som er en utfordring for det offentlige ordskiftet.

Rapporten leveres til statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Thorleifsson forventer at den fører til politisk handling, men her må alle bidra.

– Selvfølgelig er det et offentlig ansvar, men det er også et ansvar for sivilsamfunnet. Det er en helhetlig innsats som må til på dette feltet.