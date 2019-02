Ekstraordinært møte i valgkomiteen om Giske-saken

Lederen av Arbeiderpartiets valgkomité i Trøndelag, Jorodd Asphjell, skriver til NRK at han fredag morgen sitter i et møte med valgkomiteen på telefon fra Brussel.

Ifølge TV2 er hastemøtet i forbindelse en video som viser at Giske står tett inntil en ung kvinne på dansegulvet, med hendene rundt henne.

Giske: – VG har overtrådt de presseetiske grensene

VG meldte torsdag kveld at Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng hadde mottatt en bekymringsmelding om Trond Giskes oppførsel overfor den unge kvinnen da de danset på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo i 02-tiden natt til søndag.

Torsdag var NRK i kontakt med kvinnen på videoen.

– Videoen ser verre ut enn det var. Det var ikke noe mer enn en dans. Det var vi som tok kontakt med han, ikke omvendt. Det var ikke noe annet enn hyggelig tone. Vi opplevde det som uproblematisk og greit, og han gikk vel fra utestedet før vi gjorde, sa hun til NRK i går.

I et innlegg på Facebook tidlig fredag morgen går Giske for første gang ut med sin versjon av det som skjedde.

Han skriver blant annet:

«VGs sak tegner det stikk motsatte bildet av hva som var virkeligheten. Ikke var det noen person som hadde opplevd å bli behandlet ugreit. Videoen viste heller ikke dette. Jeg respekterer at det kan være ulike meninger om jeg bør bli valgt til verv. Men selv i det store trykket som er mot meg akkurat nå, må det gå noen presseetiske grenser. Ved å framstille saken på en helt annen måte enn det var dekning for, har VG overtrådt de presseetiske grensene, og bør beklage saken.»

Les hele innlegget her

Varsler: – Han bør være tillitsvalgt på heltid

Det var nestlederen i Fagforbundet Sykehus og Helse, Knut Sandli, som sendte bekymringsmeldingen etter å ha sett videoen.

– Jeg syns det var veldig ugreit. Trond Giske er tillitsvalgt, og det bør han være på heltid. Det er han tydeligvis ikke, sa Sandli til NRK torsdag.

Bekymringsmeldingen ble ikke sendt på vegne av kvinnene, og Sandli innhentet ikke deres samtykke på forhånd. Sandli forteller at han ble varslet av en annet tillitsvalgt, og dermed sendte en e-post til Arbeiderpartiet.

I tillegg til valgkomiteen har også lederen i Trøndelag AUF kalt inn til ekstraordinært fylkesstyremøte fredag. Det bekrefter lederen Håkon Einarsve til Trønder-Avisa torsdag kveld.

Den omdiskuterte videoen viser at Trond Giske står tett inntil en ung kvinne på dansegulvet, med hendene rundt henne.

Giske: – Jeg burde ikke vært der

Trond Giske skriver på Facebook fredag morgen at det var et «konstant trykk om å ta selfier og bilder rundt han hele kvelden».

«Normalt ville det vært helt uproblematisk. Men med det bakteppet som er akkurat nå, burde jeg ikke sagt ja til det. Det hadde vært lureste å ikke være der i det hele tatt,» skriver han.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med Trond Giske fredag morgen, men torsdag kveld sa han:

– Det kvinnene sier stemmer med min oppfatning, og både familien min og jeg er veldig takknemlig for at de har valgt å si så tydelig ifra. Jeg håper dette fører til en diskusjon om denne typen journalistikk.

VGs sjefredaktør Gard Steiro mener sakens kjerne er bekymringsmeldingen.

– Fagforeningsleder Knut Sandli fikk tilgang til videoen fra en tillitsvalgt i sin organisasjon. Han reagerte med å skrive et brev til Arbeiderpartiets ledelse. Samtidig spredde videoen seg på nettet og i det politiske miljøet. VG vurderte at bekymringsmeldingen kombinert med Sandlis begrunnelse for å sende den, hadde offentlig interesse når det akkurat nå pågår en debatt om tilliten til den tidligere nestlederen. Sandli reagerte på Giskes dømmekraft gitt tidligere hendelser, skriver Steiro i VG.

Han presiserer at VG fikk verifisert at videoen var autentisk og spilt inn natt til søndag på en bar i Oslo.

– Vi kontaktet kvinnen som var på videoen og hadde en dialog med henne. Det eneste hun kunne siteres på er gjengitt i artikkelen: «Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra». VG har ikke forsøkt å fremstille situasjonen i baren annerledes enn det kvinnen ga uttrykk for. Vårt inntrykk etter samtalene med henne, var at kvelden var hyggelig, men på et tidspunkt syntes hun situasjonen ble noe ubehagelig. VG har ikke karakterisert det som skjer på videoen, men nøkternt beskrevet det den viser. Giske bidro ikke med sin versjon overfor VG.