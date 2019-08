Ekstraordinært gruppemøte i Venstre

Stortingsgruppa skulle eigentleg ha hatt eit møte tysdag kveld, men det vart i staden utsett til onsdag klokka tolv.

Møtet finn stad på eit konferansesenter i Karl Johans gate.

– Eg veit eigentleg ikkje kva som skjer, men eg reknar med at vi skal diskutere vegen vidare, sa Abid Raja til VG på veg inn i møtet.

I tillegg til dei åtte stortingsrepresentantane til Venstre, skal også klima- og miljøminister Ola Elvestuen, statssekretær Sveinung Rotevatn og sekretariatsleiar Torild Skogsholm vere på møtet.

Vanlegvis er også sentralstyret til stades under dei ordinære gruppemøta i Venstre, men det er dei ikkje i dag.

Det er berre dagar sidan eit samstemt sentralstyre i Venstre forkasta ei skisse til løysing som Frp sitt landsstyre har vedteke. Etter det har Siv Jensen sagt at det ikkje er aktuelt for partiet å forhandle vidare.

Venstre kan ikkje akseptere meir trafikk

Usemja mellom regjeringspartia oppstod etter bompengar vart ein stor valkampsak i vår. Det skjedde ved at det nye bompengepartiet plutseleg gjorde det veldig bra på meiningsmålingane, medan Framstegspartiet gjorde det veldig dårleg.

Frp har svart med å vedta fleire krav om lågare bompengar til dei andre regjeringspartia, men Venstre har konsekvent avvist krava.

For Venstre er det heilt avgjerande at biltrafikken i byane ikkje aukar. Dette står det også om i regjeringsplattforma som dei fire partia vart samde om i januar. Det blir kalla nullvekstmålet, og handlar om at sjølv om byane veks, så skal veksten i trafikk berre vere folk som går, syklar eller brukar kollektivtransport.

Dyrare bomringar er noko av det byane har brukt for å få dette til, og Venstre fryktar at dersom det no plutseleg blir billegare å køyre gjennom bommen, så vil fleire gå tilbake til å bruke bilen.

FORNØGD MED SKISSA: Siv Jensen og Frp er fornøgde med den skissa landsstyret deira har vedteke, og er ikkje interesserte i å forhandle vidare. Foto: Bergit Sønsteby Svendseid / NRK

Ikkje aktuelt for Støre å ta over no

Sjølv om bompengespliden vert skildra som ei mogleg regjeringskrise, tykkjer ikkje Ap-leiar Jonas Gahr Støre at det verkar sannsynleg at han kjem til å bli statsminister før valet.

– Dette bompengebråket skuggar for alle andre saker, og regjeringa må rydde opp i det. Det er ikkje ei aktuell problemstilling at Arbeidarpartiet tek over no, seier Støre.