Ekstra sikkerhet ved Oslo dragfestival i dag

Fredag klokken 13 braker Oslo dragfestival løs på Salt i Oslo.

Masseskytingen der to personer ble drept ved utesteder i Oslo i sommer skal ikke få kaste skygger over festen, sier festivalleder og dragartist Remi Johansen Hovdan:

– Vi kommer til å ha synlig politi utenfor, og som patruljerer rundt i festivalområdet. Det vil også være vektere rundt hele Salt, så det ikke går an å snike seg inn. Det blir også ekstra sjekk av vesker og bager på vei inn. Dette gjør vi for å skape den sikkerheten og det rommet til å gjøre det vi elsker. Det skulle ikke vært nødvendig, men i lys av det som har skjedd er det viktig at når du kommer til festivalen vår, så skal du føle deg trygg.

– Er du nervøs etter terroren i sommer?

– Jeg er mest sint, frustrert. Jeg tror veldig mange føler at man bli fratatt en frihet. Det er derfor det er veldig viktig for oss å gjennomføre denne festivalen. Det er først og fremst scenekunst, men det er viktig for å vise at vi er her, og at vi gunner på.

Labert billettsalg

Johansen Hovdan skulle ønske billettsalget hadde vært enda bedre. Han tror det dreier seg om sommerferie og det som skjedde i sommer.

Dragfestivalen er en opplevelse for livet, sier festivalsjef Remi Johansen Hovdan Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

– Men bare over natten har vi solgt over 100 billetter. Og vi regner med at mange kommer på døra også.

– Hvorfor skal folk komme, da?

– De må komme for å få en opplevelse for livet. Det er farger, det er fest og feiring av livet. Det er et rom for å være deg selv, for å hylle andre og mangfoldet i samfunnet. Så dette skal være et «safe space», altså.

Flere anmeldelser etter Oslo-skytingen

Etter angrepet i sommer har det vært en stor økning i anmeldelser om hatkriminalitet mot skeive.

Bare den siste måneden har det kommet 61 anmeldelser. Det er nesten like mange som de seks foregående månedene til sammen, viser tall fra Nasjonalt kompetansemiljø innen hatkriminalitet i politiet.

Nesten halvparten av alle anmeldelsene om hatkriminalitet den siste måneden har dreid seg om seksuell eller kjønnsmessig orientering.

Det er opprettet åtte straffesaker i forbindelse med slike tips, ifølge NTB.

Politiets vil ikke kommentere om anmeldelsene skyldes en reell økning i hatkriminalitet, eller at flere faktisk anmelder.

Folk la ned blomster og pride-flagg etter at en mann avfyrt flere skudd i i sommer, på utsiden av London pub i sentrum av Oslo, der flere ble skadd og to drept. Foto: Terje Pedersen / NTB

25. juni åpnet 43 år gamle Zaniar Matapour ild mot to utesteder og et gatekjøkken i Oslo, blant annet London Pub, som er kjent som et skeivt utested. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen.

Politiet jobber etter flere teorier, blant annet at skytingen var motivert av hat mot homofile.