Eksternt utvalg skal evaluere Jensen-saken

Politidirektoratet skriver i en pressemelding at et eksternt ledet utvalg skal evaluere og identifisere læringspunkter etter at straffesaken mot Eirik Jensen er blitt rettskraftig.

− Dette er noe vi har vurdert siden behandlingen i lagmannsretten, men som vi har naturlig nok har måttet avvente til dommen ble rettskraftig, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

21 års fengsel

Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni 2020 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av narkotika.

10. november 2020 avviste Høyesterett anken, og dommen er med det rettskraftig.

Bjørnland varslet da en evaluering. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet tok til orde for at eksterne burde vurdere saken.

Det er tidligere kjent at det kom en rekke varsler mot Jensen i perioden 2000 til 2011. Jensens tidligere sjef, Einar Aas, sier til NRK at han er positiv til at en gransking av politiet.

Eirik Jensens tidligere sjef: – Jeg tror veldig mange vil forsøke å glemme saken

Lang prosess

Det var tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) som først tok til orde for en gransking. Dette skjedde allerede i 2017, da Jensen ble dømt i tingretten.

Granskingen av politiet kom aldri i gang, og i 2018 kunne NRK melde at regjeringen hadde utsatt granskingen til det forelå en rettskraftig dom.

Nå er det altså politdirektøren som setter ned et eksternt utvalg.

– Det burde vel vært regjeringen som var oppdragsgiver for et slikt utvalg i stedet for at man gransker seg selv, slik justisminister Amundsen tidligere ga uttrykk for. Det er bra med en granskning, som også vil kunne bidra til å få straffesaken opp til ny behandling dersom den virkelig er villig til å gå inn i politiets arbeidsmetoder i denne saken, skriver Jensens forsvarer John Christian Elden i en e-post til NRK.

Bjørnland: – Kritisk blikk utenfra

Utvalget som vil få i oppdrag å utføre en uavhengig evaluering, vil være eksternt ledet av advokat (H) Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche, opplyser Politidirektoratet.

Øvrige utvalgsmedlemmer er:

Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund.

Professor emerita Liv Finstad.

Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann.

Politioverbetjent Erik Christensen fra Nordland politidistrikt.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra. Jeg er glad for at Moen Borgerud har takket ja til å lede dette arbeidet, sier Bjørnland.