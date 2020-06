Eksplosjon i klagesaker etter salg av pakkereiser til nordmenn

Dette er ofte saker som handler om pengekrav fra kunder overfor reiseselskap.

Pakkereisenemnda er et klageorgan for pakkereiser. De har mottatt dobbelt så mange klager hittil i år sammenliknet med samme periode i fjor.

– Klagene står i kø

Lederen for sekretariatet i klagenemnda, Cecilie Asak Oftedahl, sier de nå må utsette mange av sakene som ligger i kø og at det kan ta svært lang tid å få klagebunken ferdigbehandlet.

– Det har vært en kraftig økning i antall klager. Årsaken til økningen er mange klager knyttet til koronautbruddet og reiserestriksjonene, sier Oftedahl.

KRAFTIG ØKNING: Leder i sekretariatet til klagenemnda for pakkereiser, Cecilie Asak Oftedahl forteller at økningen i klagesaker er formidabel.

Pakkereisenemnda fikk fra 1. januar 2020 til i dag inn 177 klager. Samme periode i fjor ble det fremmet 88 klager.

– Ikke enkle saker å avgjøre

Ragnar Wiik og Anne Sofie Faye-Lund er to av fem medlemmer i nemnda. De jobber til daglig i Forbrukerrådet og forteller at sakene ofte dreier seg om uenighet om tilbakebetaling når reisen blir kansellert.

– Det er mange forskjellige regler å ta hensyn til. Vi må ta vare på alle parter i disse sakene. Det er viktig å følge reglene som for eksempel EU har på dette området. Det er faktisk ikke helt enkel snømåking dette her, sier Ragnar Wiik.

MEDLEM AV KLAGENEMND: Ragnar Wiik i Forbrukerrådet er medlem av klagenemnda for pakkereiser.

– Det kan være snakk om praktiske eller juridiske spørsmål i sakene vi drøfter. Jeg kan ikke si noe om de enkelte sakene, men det vil i mange tilfeller dreie seg om det er kjøperens eller selskapets risikoer som gjelder, sier seniorrådgiver i Forbrukerrådet Anne Sofie Faye-Lund.

Mer penger bevilget

Det er et møte i pakkereisenemnda torsdag denne uken, men ifølge flere av medlemmene er det umulig å få behandlet alle sakene før året er slutt.

Ragnar Wiik er leder i Forbruker Europa. Han forteller at han er i ferd med å se på flere av klagesakene.

Han påpeker at det er mye penger som er stilt til rådighet fra politikerne under koronakrisen.

SPANIA: Det er igjen aktuelt med å planlegge sydenferien. Men regjeringens reiseråd er entydige om at du tidligst kan vende tilbake til Syden etter sommeren. Og vente på at de nye reiserådene forteller deg hva som er tilrådelig. Foto: Jon Nazca / Reuters

– Det er bevilget ekstra 500 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for blant annet å gi de som har krav på erstatning. Det er mange som er rammet økonomisk nå under koronakrisen, sier Wiik.

Han forteller at det er mange ordninger å holde rede på.

– Det er for eksempel satt av penger på et reisegarantifond. Dette gjelder for de kundene som taper penger fordi et reiseselskap har gått konkurs, sier Wiik.

Salg av reiser i gang igjen

Flere av reiseselskapene har nå startet å selge pakketurer igjen. I Ving ble reisene lagt ut for kort tid siden og de er fornøyd med salget så langt.

Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving, forteller at de er glade for å endelig kunne se fremover og selge reiser til neste høst/vinter.

LANZAROTE: Mange lengter etter sol og varme, men regjeringen holder fortsatt på at de ikke tilrår å reise til landet. Spania er et av de europeiske landene som har hatt flest tilfeller av covid-19. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi følger regjeringens reiseråd og selger reiser som gjelder fra 21. august i år. Folk er generelt redd for nye koronautbrudd og at de skal bli sittende fast i et annet land eller må i karantene. Mange oppfatter det som risikabelt. Likevel merker vi at etterspørselen begynner å ta seg opp, sier Røhr-Staff.

NHO Reiseliv utålmodige

Sist fredag kom regjeringen med sine nyeste reiseråd. NHO Reiseliv er en av dem som ønsker seg mer forutsigbare reiseråd.

– At regjeringen sier at nærliggende naboland som Tyskland skal vurderes innen 20. juli, er en halv seier. Vi forventer at Tyskland kan vurderes igjen innen 14 dager, sa administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sist uke.

Spania har denne uken sagt at de ønsker tilreisende gjester fra Schengen-landene velkommen. Regjeringen sier nei til å endre de gjeldende reiserådene for land utenfor Norden.

