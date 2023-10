Dei anbefaler å auke barnetrygda til 31.535 kroner i året og fjerne kontaktstøtta. Fortløpande opptakt til barnehage vil dei også anbefale.

– Barnetrygda sin verdi har blitt svekka over tid. Så lenge barnetrygda ikkje er skattlagt, vil den vere dyr å auke og ikkje gi ekstra støtte til fattige, seier Mari Rege, leiar for ekspertutvalet.

Difor vil vi skattlegge barnetrygda, heiter det i rapporten.

– Då vert barnetrygda omfordelande. Det vil gi barnefamiliar med låg inntekt ein solid auke i inntekt. Samtidig vil alle barnefamiliar bortsett frå dei 30 prosent rikaste komme likt ut som før eller betre.

Dei anbefalingar at barnetrygda vil blir justert med prisstiginga og at den finansierast delvis ved at foreldreavdraget blir avvikla.

Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi ved Universitet i Stavanger, er leiar for ekspertutvalet. Foto: Erik Waage / NRK

Talet på fattige barn i norske familiar har auka dei siste tjue åra. 115 000 barn vaks på med vedvarande låg inntekt i 2020.

Vil avvikle kontaktstøtta

Ei anna anbefaling er ein ny modell for opptak til barnehage:

– Rett til barnehage frå månaden barnet fyllet eitt år og automatisk tilbod om plass. Vi anbefaler også å avvikle kontantstøtta som gir intensiv for å utsette barnehagestart, seier Rege.

Det er barne- og familieminister Kjersti Toppe som tek i mot rapporten.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) har oppnemnt utvalet som no kjem med rapport og anbefalingar. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Oppnemnt av regjeringa

I Hurdalsplattforma står det «Fattigdom skal reduserast, særleg den som rammer barnefamiliar». Det er dette målet som er grunnlaget for at rapporten blir utarbeida.

Rapporten og anbefalingane kjem frå ei ekspertgruppe om barn i fattige familiar. Det var regjeringa som oppnemnde ekspertgruppa i august i fjor. Den er leia av Mari Rege.

Oppgåva deira var å vurdere kva tiltak som har best effekt og korleis den offentlege innsatsen bør bli prioritert, heiter det i mandatet deira.