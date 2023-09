Eksperter: Økokrimsjefen bør ikke ta i Solberg-saken

I fire år var Økokrimsjef Pål K. Lønseth statssekretær for Arbeiderpartiet. Som Økokrimsjef hadde han så tette bånd til Anniken Huitfeldt, at han meldte seg inhabil i hennes aksjesak.

Nå mener jusprofessor Eivind Smith, at denne håndteringen gjør at Lønseth bør si fra seg alle aksjesakene, til Borten Moe, Huitfeldt og Sindre Finnes.

– Ettersom disse sakene tilsynelatende behandles ulikt, selv om de har noen veldig klare fellestrekk, så vil det kunne fremstå som et problem for tilliten til Økokrim selv. Riksadvokaten bør antakelig oppnevne en statsadvokat som kian behandle alle tre, og enten legge den til side, eller gå videre og undersøke, sier Smith.

– Så du mener at Lønseth bør helt ut av dette komplekset?

– Ja.

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Foto: Sunniva Linjord

– Tilliten til befolkingen avgjørende

Gunnar Holm Ringen har selv vært statsadvokat i Økokrim, og leder nå granskingsavdelingen i revisjonsselskapet PWC. Han mener Økokrim må gjøre mer i aksjesakene, for å verne om sin uavhengighet, enn bare det jusen krever.

– Det er klart at når man erklærer seg inhabil med henvisning til politisk tilknytning i en sak, så er jo spørsmålet om det også kan ha en smitteeffekt.

Han sier at en ting er om det rettslig er slik at det foreligger inhabilitet i denne saken.

– Men her er tilliten i befolkningen helt avgjørende, og da kan det være grunn til å gå lenger enn det rene formaljuridiske krav stiller, sier Ringen.

Men det er ikke sånn jusen fungerer svarer Økokrimsjefen. Han mener at han ikke har noe annet valg enn å vurdere Sindre Finnes-saken.

– Det er helt sikker jus at partitilknytning i seg selv, ikke gir grunnlag for inhabilitet.

– Men er det klokt?

– Loven legger inn at det må være særegne forhold som skal gjøre meg inhabil. Det kan jeg ikke se at det er i dette tilfellet her, sier Pål K. Lønseth.