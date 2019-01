Eksperter: Må lære av danskene hvordan vi lager flere barn

Barneskrik og nybakte foreldre preger korridorene på den vanligvis så travle nyfødtavdelingen på Sørlandet sykehus. Men skrikene er blitt færre.

– Vi har hatt en betydelig nedgang i antall fødsler de siste to årene. Mange venter med å få barn, noen sliter med å få barn, noen velger å få færre barn, og noen vil ikke ha barn, sier jordmor Hilde Lunde ved Sørlandet sykehus.

Med kun 1,6 barn per kvinne hadde Norge de laveste fødetallene noensinne i 2017, og tallene ser ikke ut til å ha bedret seg i 2018.

Det bekymrer statsministeren.

– Det blir stadig færre unge som skal bære en stadig tyngre velferdsstat på sine skuldre. Norge trenger flere barn, sa statsminister Erna Solberg (H) i sin nyttårstale.

FOR FÅ: Statsminister Erna Solberg mener nordmenn føder for få barn for å kunne opprettholde velferdsstaten. Foto: NRK

– Bekymringsfull utvikling

Men ingen eksperter ser ut til å vite hvorfor tallene synker i Norge.

– Jeg har ikke noen gode svar på hvorfor vi får færre barn, det er noe vi prøver å få mer informasjon om i 2019. Men hvis dette er en tendens over veldig lang tid, så er det bekymringsfullt, sier Per Magnus, avdelingsdirektør for Fruktbarhet og Helse ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Oversikt over nedgang i fruktbarhet: Ekspandér faktaboks

Det ble født 56 600 barn i 2017 det er 2 300 færre enn året før. 1970: 2, 50 barn per kvinne

1980: 1,72 barn per kvinne

1990: 1, 93 barn per kvinne

2000: 1, 85 barn per kvinne

2010: 1, 96 barn per kvinne

2016: 1,62 barn per kvinne Kilde: SSB

Han presiserer at fallende fødselstall er et problem i store deler av Europa.

– I Spania og Italia er fødselstallene nede på 1,2 barn per kvinne. Men vi kan ikke si noe om årsakene i Norge, før vi gjør flere undersøkelser. Vi bør intervjue unge mennesker om hva de tenker, og hva slags valg de gjør. Hvor viktig er det egentlig for dem å få barn?

BEKYMRER: I 2017 ble det født 1.6 barn per kvinne, i 2010 ble det født 1.96 barn per kvinne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

«Knald for Danmark»

I Danmark går derimot statistikken i en helt annen retning. For tredje år på rad har danske kvinner født flere barn.

– Danmark har vært mye mer på, mens de nordiske landene tror jeg har sovet i timen, sier Liv Bente Romundstad, gynekolog ved Spiren fertilitetsklinikk og forsker ved FHI.

TRENGER MER INFORMASJON: Forsker og gynekolog Liv Bente Romundstad mener Norge har mye å lære av Danmark. Foto: Privat

Kampanjer som «Knald for Danmark», «Do it for Denmark» og plakater på trikker, busser og tog med oppfordringer til menn om å sjekke sædkvaliteten sin, har siden 2015 preget det danske «kampanje-landskapet».

Avsenderne er alt fra reiseselskaper og København kommune til ulike medier.

I 2015 hadde den danske rikskringkasteren DR en egen sending som het «Nå skal det knaldes for Danmark».

Hver 5. mand bliver ikke far. Og for en stor del af dem handler det om, at de ikke lykkes med at gøre deres kæreste... Publisert av Københavns Kommune Mandag 5. november 2018

Kampanjene kan tilsynelatende vise seg å ha effekt. For første gang på 40 år økte nemlig fødetallene i Danmark i 2016.

Mens det i 2015 ble født 1,72 barn per kvinne, viser tilsvarende tall fra 2016 en økning til 1,79 barn per kvinne i gjennomsnitt.

Reiseselskapet Spies lagde blant annet egne reklamevideoer der de oppfordret å dra på ferie for å lage barn

– Vi har sovet i timen

I Danmark tilbys også gratis sædsjekk og fertilitetsrådgivning på sykehus, tilsvarende tilbud eksisterer ikke i Norge. Nå mener gynekolog og forsker Romundstad, at Norge bør se til Danmark.

– Det er på sin absolutte plass å ha mer fokus på fertilitet og fødselstall i året som kommer. Jeg vil oppfordre alle som er bekymret til å oppsøke en fertilitetsklinikk for å sjekke sædkvaliteten. Målet bør være å senke terskelen slik at de som er bekymret kan få en avklaring.

Dette er hvor og når vi får flest barn: Ekspandér faktaboks Alder: Gjennomsnittsalder for den fødende var i: 1998: 29,3 år

2017 30.9 år Gjennomsnittsalder for kvinner som føder sitt første barn var i: 1998 27.0 år.

2017 29.2 år. Geografi: I 2017 har Oslo har den høyeste gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende mens Nord Trøndelag har den laveste gjennomsnittsalderen.

Gjennomsnittsalderen i Oslo var i 2017 31.3 år mens den i Nord Trøndelag 27.0 år. Kilde: SSB/FHI

Gynekologen håper også Norge kan komme med lignende opplysningskampanjer som i Danmark.

– Ett av seks par i Norge sliter med å få barn. Men mannlige faktorer og nedsatt sædkvalitet vet vi ikke nok om, det er altfor lite fokus på synkende sædkvalitet og befruktningsdyktighet. I Danmark har de hatt fagpersoner som har gått i bresjen. De har trykket på de rette knappene for å få fokus på dette, sier Romundstad.

«Hver 5. mann blir ikke far»: København kommune har hatt flere kampanjer rettet mot menn og sjekk av sædkvalitet. Foto: Skjermbilde / Maria Knoph Vigsnæs

Avdelingsdirektør Per Magnus er enig i at vi trenger mer informasjon om sædkvalitet.

– I Danmark har de egne invitasjoner til menn i sesjon for å måle sædkvalitet fra år til år. Slike representative undersøkelser eksisterer ikke i Norge, forteller han.

FOKUS: De siste årene har Danmark fokusert massivt på menns synkende sædkvalitet. Foto: Skjermbilde / Maria Knoph Vigsnæs

I Norge behøver nærmere 15 prosent av alle par helsefaglig hjelp for å oppnå graviditet. Dersom et par sliter med å få barn er det 40/60- sjanse for om det er mannen eller kvinnen som er årsaken, forteller Liv Bente Romundstad.

– For kvinner er det alderen som er den største trusselen, men DNA-et i mannens spermier blir også påvirket med alderen. Dette blir det viktig å få mer informasjon om i året som kommer, sier gynekologen.