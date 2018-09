Pølser, pasta, ketchup og cornflakes.

Det er ofte de populære barnemenyene som serveres på SFO, viser en undersøkelse NRK har gjort.

MAGEFYLL: Det er mange av de klassiske barnemenyene som er gjengangere på SFO. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

Det er ikke satt noen nasjonale krav til SFO-maten, men Helsedirektoratet har noen sunnhetsmål om at det skal serveres fisk to ganger i uken, ikke prefabrikkert mat, og frukt og grønt hver dag på SFO.

Likevel er det bare tre prosent av de spurte barna i en undersøkelse som får servert fisken de skal.

– Holder ikke mål

– Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi vet at mat er livsnødvendig og at et godt kosthold har veldig mye å si for helsa. Da er det hos barna vi virkelig har sjansen til å gjøre en endring for norsk folkehelse. De må begynner å jobbe inn gode vaner, sier Trine Sundfør, ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo.

KRITISK: Det er altfor lite næring i maten barna får servert på SFO mener Tine Sundfør, ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo. Foto: Brynjar Widerøe / NRK

Sundfør forteller at hvert sjette barn i Norge er overvektig og mener SFO-maten ikke holder mål.

– Det er mye magefyll og det er mye som inneholder veldig lite næringsstoffer. Det er siktet hvetemel og stivelse, toppet med mettet fett og sukker, sier ernæringsfysiologen.

Bare tre prosent får servert fisk

Tusenvis av barn har gjennom NRKs Super sin svar-o-meter app svart på hva de oftest spiser på SFO. Brødmat topper lista, deretter er det ulike pastatyper, frukt og grønt og boller og vafler. Fisk havner nesten nederst.

Undersøkelsen viser at flertallet av barn aldri spiser fisk, og bare tre prosent oppgir at de får servert fisk en til to ganger i uka på SFO.

FOR LITE: Undersøkelsen NRK har gjort viser at få barn spiser fisk på SFO. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

IKKE BRA: Forbrukerrådets fagdirektør, Anne Kristin Vie, mener det må bli mindre variasjoner i kvaliteten på det som serveres i ulike kommuner. Foto: Forbrukerrådet / Ole W. Jacobsen

– Det er ikke greit med så store sprik hverken nasjonalt eller innad i kommunen. Vi vil ha alle opp på et visst nivå for å være sikker på at den maten som serveres er sunn og næringsrik, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har kartlagt mattilbudet i SFO i hele landet, og resultatet viser det samme: Typiske barneretter som pølse i lompe, tomatsuppe og cornflakes er slagerne.

VIKTIGE VANER: Hva barn spiser og at de har gode kostholdsvaner er avgjørende for folkehelsa, mener ernæringsfysiolog Tine Sundfør- Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

NRK har vært i kontakt med kommunesektorens organisasjon KS for å høre hva de tenker om variasjonene i det skolefritidsordningene tilbyr. De svarer at de ikke har noen synspunkter på matkvaliteten i SFO.