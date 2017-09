Ekspertenes dom: Her er debattens vinnere og tapere

Bergens Tidenes politiske redaktør Frøy Gudbrandsen mener Rasmus Hansson (MDG) markerte seg best i debatten.

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen klarer ikke å bestemme seg, og kårer tre vinnere: Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Audun Lysbakken.

Her er kommentatornes dom over politikernes innsats:

Jonas Gahr Støre (Ap)

– Støre er veldig dreven og rutinert debattant. Han er veldig sterk når han snakker om eldreomsorg og var god i duellen med Siv Jensen. Han er også en av de tre beste i dag, mener Eilertsen.

– Støre fikk sagt det som var viktig for ham og si, og holdt en grei sluttappell. Han klarte seg også greit i duell om eldreomsorg med Siv Jensen. Han er helt sikkert fornøyd, mener Gudbrandsen.

Erna Solberg (H)

– Erna er en av de tre sterkeste. Hun benytter hvert sekund til å vise frem politikk regjeringen har gjennomført. Hun var kanskje best da hun svarte på utfordringen fra Lysbakken om hva regjeringen har gjort for fattige, mener Eilertsen.

– Gjennomgående solid. Høyre er nok fornøyd med at forsvar ble tema i den siste debatten. Det har ikke vært så mye diskutert i de andre debattene. Hun er solid, som hun pleier, sier Gudbrandsen.

Siv Jensen (Frp)

– Offensiv, alltid litt rart å høre Siv Jensen og Frp snakke klima, men hun har den posisjonen at det er et parti som tydelig utfordrer alle de andre på veldig mange saker, mener Eilertsen.

– Jensen var god. Hun har vært litt daff i andre debatter, men var skikkelig på hugget. Hun var også god i duellen med Støre, og fikk hamret inn noen av de viktige sakene: innvandring og veibygging, mener Gudbrandsen.

Knut Arild Hareide (KrF)

– Han sliter med posisjonen i midten. Han skal forklare i sak etter sak at han står i midten og slites mellom den regjeringen han har sagt han ikke skal felle, og det han skal drive valgkamp på. Det var en tung dag for Hareide også i dag. Han har alt i alt hatt en tung valgkamp, mener Eilertsen.

– Var ikke så god i første del av debatten. Litt bedre etter hvert, og han er blitt flinkere til å snakke om regjeringsalternativene. Men han snakket litt lite om egen politikk, og kanskje særlig på klima. Avsluttet med en fin appell, mener Gudbrandsen.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

– Han skinte ikke så mye i dag. Han fikk ikke snakke så mye om distrikt men snakket om en del andre saker. Var hard mot Frp på drivstoffavgifter, og var nok best i den seansen i dag, men alt i alt var han middels god, mener Eilertsen.

– Bedre enn tidligere i valgkampen. Det er en fordel for ham at distriktspolitikk ble et tema nå i den siste debatten. Helt OK, mener Gudbrandsen.

Trine Skei Grande (V)

– Grande har et tydeligere ståsted enn Hareide, men kom ikke så mye til orde i dag. Fikk snakket godt om klima men lite om skole og grundere. Hun har ikke hatt en veldig god dag, mener Eilertsen.

– Hun overbeviste egentlig ikke. Hun kom lite til orde i første del, og ble bedre etter hvert. Men hun fikk ikke snakket nok om egne saker i denne debatten, mener Gudbrandsen.

Audun Lysbakken (SV)

– Han er en av de tre beste i kveld, og det har han vært i nesten alle debattene. Han er veldig tydelig utfordrer til regjeringen og ignorerer når han blir utfordret tilbake. Han har godt humør og er veldig solid, mener Eilertsen.

– Jeg syns Lysbakken har vært best mange ganger i valgkampen, men i dag var han kanskje ikke like overlegen. Men han klarte seg bra, og særlig appellen hans til slutt syns jeg var veldig bra, mener Gudbrandsen.

Rasmus Hansson (MDG)

– Hansson er offensiv på kjernesaken sin og litt mindre diplomatisk enn sin medtalsperson. Han blir mer brumlebass enn konstruktiv med tanke på samarbeid, mener Eilertsen.

– Han har ikke markert seg så mye i de andre debattene, men i dag imponerte han kanskje mest. Jeg syns han var ganske morsom, og fikk markert seg. Når de kjemper mot sperregrensen, er det viktig for ham.

Bjørnar Moxnes (R)

– Virker litt sliten og uten energi. Han får snakket om sin favorittsak velferdsprofitører, men ikke om så mye annet. Hadde en veldig god appell, mener Eilertsen.

– Han kom ikke til orde så ofte, men gjorde en grei jobb. Han fikk sagt «velferdsprofitører» en del ganger, og det var sikkert viktig for ham, mener Gudbrandsen.