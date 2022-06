Norsk økonomi går så godt at det er tidenes sjanse til å få seg ein jobb. Heile 70.000 jobbar er no ledige, ifølgje Nav.

Dermed er det stor sjanse til å forhandle opp løna si no, ifølgje ekspertar.

Det gjeld også studentar som skal ut i bransjar med stort behov for arbeidskraft, som IKT og digitalisering.

– Vi merkar at det er «headhuntarar» på instituttet, selskap som betalar for å stå her, seier Jonatan Hoffmann Hanssen (23).

Saman med andre IKT-studentar les han til eksamen ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Bedrifter er jamleg på instituttet for å selje seg inn.

– Trur du at du då kan be om meir i løn?

– Ja, det vil eg tru, seier Hanssen.

Men han har ikkje bedt om høgare løn for sommarjobben han skal ha som programutviklar-praktikant i eit selskap.

– Eg har ikkje nokon erfaring frå IKT-bransjen, men eg har fått ei god løn, då. Om lag dobbelt så mykje som då eg jobba på Burger King, smiler han.

Tidenes lønssjanse

Den store lønssjansen kjem i ei tid med sjeldan låg arbeidsløyse hjå nordmenn, samstundes som det kjem færre arbeidsinnvandrarar til landet enn før.

EKSPERT: Helene Tronstad Moe er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. Foto: Jonatan A. Quintero / Høyskolen Kristiania

– Viss du har høg kompetanse som du veit er ettertrakta, og du gjerne har fått fleire ulike lønstilbod, har du stor grad av moglegheit til å forhandle det, seier Helene Tronstad Moe.

Ho er ekspert på arbeidsliv og jobbar som førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.

Tronstad Moe har følgande tips når du skal forhandle løn:

Tenk på kva du kan tilby arbeidsgjevar

Kva erfaring og kva kompetanse har du? Korleis er du som arbeidstakar?

Ikkje røp lønsforventningane dine før du får eit faktisk lønstilbod

La arbeidsgjevar komme med den første summen.

Tenk på løn på kort versus lang sikt

Kva er mest verdt for deg: å få høg løn i dag, eller å komme inn i ny bransje eller hjå ny arbeidsgjevar som kanskje kan gi deg høgare løn på lengre sikt?

Løn er meir enn pengar

Sjå på heilskapen i tilbodet, ikkje berre pengesummen, men også kva andre typar gode dei kan tilby. Det kan vere pensjonsordningar, etter- og vidareutdanning, betalt treningstid, fleksibel arbeidstid og tilgang til hytter.

Ikkje sei at du treng meir pengar

Reallønsveksten kan bli forseinka til neste år, men Tronstad Moe åtvarar mot å vise til svekka kjøpekraft når du skal ta opp løna di.

– Viss du argumenterer for høgare løn med at du treng å få betalt straumrekninga, kan du stå fram som noko usakleg, så her ville eg vore litt forsiktig, seier ho.

– Vis heller til kva kompetanse du har og kva arbeidsoppgåver du kan vere i stand til å løyse på ein god måte. Argumenter ut frå kva du kan bidra med, i staden for dine økonomiske behov.

Kor vidt ein har høve til å diskutere eiga løn, kan likevel vere bransjeavhengig, fordi det somme stadar ikkje er så vanleg med individuelle lønsforhandlingar, påpeiker Tronstad Moe.

Gir råd til studentar

Også ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo merkar dei det store trykket frå arbeidsgjevarane no.

– Den årlege karrieredagen var utseld på ein, to, tre. Bedriftene veit det er kamp om hovuda, så dei må vere til stades, seier leiar Gisle Hellsten.

Karrieresenteret gir råd til studentar om jobbsøking. Men det varierer kor vidt studentane er bevisste på det å forhandle løn.

RÅDGJEVAR: F.h. Gisle Hellsten leiar Karrieresenteret ved UiO. I resepsjonen sit HR-student Marie Hægeland. – Ein deltidsjobb ved sidan av studiet er veldig positivt, seier ho. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Hellsten er oppteken av at folk ikkje må vere redde for å prate om inntekta si.

– Det er viktig å finne ut korleis lønsfastsetting fungerer i din bedrift. Som regel er ein ganske ansvarleg sjølv for eigen lønsutvikling. Førebu deg godt, og finn ut kva som er normalt lønsnivå i sektoren, seier han.

Han oppmodar til å søke etter informasjon på internett, og spørje vener og kjenningar som jobbar i aktuelle bransjar.

– Så vil eg framheve alt det gode arbeidet fagforeiningar gjer med å halde orden på statistikk og kva som har vore gjengs i ulike bransjar.

Tips til forhandlingskort

LØNSPRATEN: Gisle Hellsten ved Karrieresenteret ved UiO. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Hellsten har følgande tips til dei som kan føle seg for uerfarne til å snakke om løn:

– Veldig mange har også gjort andre ting ved sidan av studia, som å utvikle ein app eller hatt ein svært relevant deltidsjobb. Det kan dei bruke som forhandlingskort når dei skal forklare kor mykje erfaring dei har i tillegg til å ha studert.

– Bruk nettverket ditt og tillitsvalde for ei fagforeining. Alt må lærast, også dette å snakke om løn. Arbeidsgjevar blir nok glad om du kan vere tydeleg på kva du har gjort, kva du har oppnådd og har du nådd måla dine. Slik blir det lettare for ein sjef å vurdere kvar du står.

Vil bli forskar

FORSKARSPIRE: Student Jonatan. H. Hanssen. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

IKT-studentane NRK har snakka med kjenner til folk som får seg jobb etter bachelor og utset eller droppar mastergraden.

Sjølv går Hanssen andre året på bachelor i robotikk og intelligente system, og ønsker å ta master. På sikt vil han bli forskar på feltet.

– Løn er ikkje mi motivasjon, men det er fint å vite at eg vil få ei god løn. Viss eg skulle diskutert løn hadde eg sikkert snakka med fagforeininga mi.