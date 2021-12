Ekspertane om nyttårsaftan: Dette er ikkje tida for store samlingar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Ålesund er det dei siste to dagane meld om 200 nye smittetilfelle. Det er ei fordobling samanlikna med den same perioden førre veke.

Kommuneoverlegen ber folk om å avgrense talet på nærkontaktar. Også på årets siste kveld.

– Me har eit virus som spreiar seg lettare. Det er no utruleg viktig at dei med symptom held seg heime og droppar festen, seier kommuneoverlege Alexander Wiig til NRK.

– Eg oppmodar samstundes om at folk ikkje er for mange saman når me skal feire overgangen til det nye året, legg han til.

Lokale utbrot

I Agder er det mykje smitte. Fylket har den nest høgaste smitten i landet. Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen håper folk tek omsyn.

Fylkeslegen i Agder, Anne Sofie Syvertsen, håper folk tek omsyn under nyttårsfeiringa. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Eg trur og håper folk forstår at dette ikkje er tida for store festar, seier Syvertsen, som beskriv situasjonen som «tung».

– Smittesituasjonen i Agder er tung. Me ligg like bak Oslo, og langt over landsgjennomsnittet.

389.267 personar har sidan februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Noreg. Før høgtida frykta helsemyndigheitene høg smitte etter jula. Førebels har tala vore låge.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa tidlegare denne veka han fryktar det kan vere stille før stormen.

– Det er nok færre som har testa seg no i jula. Det kan skje at me får ei auke i smittetilfelle med omikron, trass tiltak me veit fungerer mot deltavarianten, sa Guldvog.

Dette er reglane som gjeld no Ekspandér faktaboks Alle bør halde ein meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære

Unngå klemming og handhelsing

Vaksne blir råda til å redusere talet på nærkontaktar

Treff andre utandørs når det er mogleg

Oppfordring om maks 10 gjestar i eigen heim i tillegg til husstand. Maks 20 gjester ein gong i løpet av høgtida. Kjelder: regjeringen.no og fhi.no

– Helsemyndigheitene gjev korkje forbod eller anbefalingar mot å kysse framande på nyttårsaftan eller på andre tidspunkt, seier Guldvog. Foto: Halvard Alvik / NTB

– Ikkje kyss for mange

Samstundes seier Bjørn Guldvog det er lov å kysse folk på nyttårsaftan, men anbefaler at ein ikkje kysser for mange.

– Helsemyndigheitene gjev korkje forbod eller anbefalingar mot å kysse framande på nyttårsaftan eller på andre tidspunkt, seier Guldvog.

– Men det er å anbefale at ein avgrensar talet på kor mange ein har tett kontakt med. Det gjeld også på nyttårsaftan, seier Guldvog til Dagbladet.

Guldvog understrekar at det altså er talet på nærkontaktar som blir avgjerande. Det blir ikkje gjeve særskilde råd for kvelden.

– Nokon blir jo kjærastar på sjølve nyttårsaftan, og då blir det jo naturleg å kysse den personen, legg Guldvog til.

Han seier også det kan vere ein god idé å ta ein heimetest før feiringa.