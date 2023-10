Ekspert: Tror gissel-taktikken til Hamas kan feile

Hamas har tatt rundt 150 israelere som gisler siden lørdagens angrep, ifølge Israels FN-ambassadør.

Hamas har sagt til NRK at hovedmålet med angrepet er å få palestinske fanger løslatt.

Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved UiO, er i tvil om gissel-taktikken vil fungere for Hamas denne gangen.

Selv om det å ta israelske gisler tidligere har blitt sett på som en ressurs, mener han at lørdagens angrep endrer situasjonen.

– Det vi ser nå er en massakre. Var drapene på sivile også en del av planen? Det er uten tvil en krigsforbrytelse, sier han.

Dag Henrik Tuastad, førstelektor i Midtøsten-studier ved Universitetet i Oslo. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Derfor kan vi ikke se på gisselsituasjonen på egen hånd, fordi helheten her er ny.

Byttehandel

Tidligere har Hamas klart å få palestinske fanger frigjort, blant annet ved å ta israelske gisler.

I 2011 ble israelske Gilad Shalit løslatt etter fem års fangenskap. Det ble et hjertelig gjensyn med faren Noam. Også statsminister Benjamin Netanyahu hadde møtt opp for å ønske Shalit velkommen hjem. Shalit var tydelig medtatt da han landet på flystasjonen Tel Nof. Han gjorde likevel honnør til statsminister Netanyahu.

19-åringen avtjente verneplikten sin da han ble tatt til fange rett ved grensen til Gaza.

Shalit ble til slutt løslatt i 2011, etter en avtale som innebar at Israel løslot 1027 palestinske fanger.

– Jeg håper denne avtalen vil føre til fred mellom palestinere og israelere og at den vil støtte samarbeidet mellom begge sider, sa han til egyptisk TV samme dag som han ble løslatt, ifølge Haaretz.

Utnytter kjerneverdi

Historisk sett har Israel gått langt for å befri bortførte israelere.

Noen av de savnede som familiene har lagt ut bilder av. Det er usikkert om noen av disse er bortført. Foto: Twitter/X

Det prøvde de også med Gilad Shalit. Få dager etter at han ble bortført, gjennomførte Israel en mislykket militæraksjon for å befri ham.

– I den israelske staten er det en kjerneverdi å hente hjem en israeler som har blitt kidnappet, sier Eirik Skare, Midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo.

Han peker på nettopp historien om Gilad Shalit som eksempel på det. Derfor er han ikke overrasket over at Hamas nok en gang har tatt israelere til fange.

Skare mener det er et diplomatisk sjakktrekk av Hamas å holde gislene i live.

Forskeren tror det er fare for at gislene vil bli brukt som et menneskelig skjold, dersom Israel kommer inn med bakkestyrker i Gaza.

– Hamas har spredd gislene sine ut over Gazastripen, så jeg antar at det er en del av taktikken, sier han.

Israelsk kvinne blir tatt til gissel av Hamas. Du trenger javascript for å se video. Israelsk kvinne blir tatt til gissel av Hamas.

Strategisk blemme

Dag Henrik Tuastad tror derimot at Hamas nå har gått på en strategisk blemme.

Han forteller at Hamas tidligere har forsøkt å bli sett på som en politisk aktør, og bli fjernet fra terrorlisten, men at sjansen for at det vil skje nå, er minimal.

– Å holde israelske militære til fange og ønske å bytte med egne, er ikke noe som fører til et terrorstempel. Men å gjennomføre et massemord gjør det.

Tuastad stiller derfor spørsmål ved hva Hamas ønsker å oppnå, og om det strekker seg lenger enn en fangeutveksling.

– Kanskje radikale krefter i Hamas ønsker en «voldeliggjøring» av konflikten, og å spre den til Libanon og vestbredden, spekulerer Midtøsten-kjenneren.