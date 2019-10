Eks-statssekretær om Krekar-e-post: – Veldig dum kommentar

Utleveringssaken mot Najmuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, er inne i sin andre og siste dag. I går langet Krekar selv ut mot den italienske straffesaken og dommen mot ham, som han mener er et resultat av et politisk spill.

For å belyse det Krekars forsvarer Brynjar Meling mener er et politisk spill for å Krekar sendt ut av Norge, var tidligere Frp-statssekretær Vidar Brein-Karlsen som vitne i retten. Brein-Karlsen var i 2014 i Roma, der han diskuterte Krekar-saken med en italiensk kollega.

Tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brein-Karlsen forklarte i retten at han i utgangspunktet skulle til Milano, for å være med på et EU-minister-møte. I forkant av turen ble Brein-Karlsen kontaktet av daværende justisminister Anders Anundsen, som spurte om han kunne ta med et notat fra Riksadvokaten.

Notatet skulle Brein-Karlsen overlevere til den italienske statssekretæren Cosimo Ferri, som skulle viderebringe det til italiensk påtalemyndighet.

Notat fra Riksadvokaten om møtet i Roma. Foto: NRK

Notatet inneholdt informasjon om hvor lenge Krekar hadde igjen å sone.

– Jeg ga uttrykk for at vi var klare til å samarbeide, om det skulle bli nødvendig, innenfor de rammene departementet har.

NRK kunne i 2016 fortelle at det i 2014 hadde vært flere møter mellom norsk og italiensk påtalemyndighet i Italia, i tillegg til det nevnte møtet mellom Brein-Karlsen og en italiensk statssekretær, Cosimo Ferri.

– Veldig dum kommentar

I forbindelse med møtet utvekslet Brein-Karlsen e-poster med sin italienske kollega, der han blant annet skrev at han mente det ville vært passende med en «feiring», dersom Krekar ble utlevert til Italia.

Statssekretær i det italienske justisdepartementet, Cosimo Ferri, møtte Brein-Karlsen i Roma i 2014. Foto: Sicurauto.it

– Det var en veldig dum kommentar fra min side. Det var i en mail der jeg redegjorde for en ny avgjørelse i lagmannsretten. Det så ut som Krekar og de andre kom til å bli utlevert til Italia. Internasjonalt samarbeid er viktig i terrorbekjempelse.

– Jeg mente de som var involvert i de ulike sakene, burde møtes for en markering. Så ble den engelske oversettelsen til feiring, og det var uheldig, sier Brein-Karlsen i retten.

Han er i dag direktør for samfunnskontakt i Huawei i Norge.

Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling mener saken mot ham er et politisk spill. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Sandberg måtte snu i døra

Tirsdag var også Frp-politiker Per Sandberg stevnet som vitne.

Meling hadde selv ikke trodd at Sandberg kom til å stille, og ble derfor litt forfjamset da Sandberg stod på gangen. Sandberg fortalte at han snakket med PST i forrige uke, men først fikk den offisielle stevningen i går.

Sandberg, som hadde kjørt fra Mandal for å vitne, ble derfor frafalt av tidsmessige årsaker, forklarer Meling.

– Jeg vet ikke hva jeg skulle vitne om. Det har blitt jobbet med løsninger fra flere politiske partier i Krekar-saken, men det har aldri vært noen sammenblanding mellom politikere og domstolene, slik jeg ser at det har blitt hevdet, sier Sandberg til NRK.

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling hadde ikke tid til å la Per Sandberg vitne i utleveringssaken mot Krekar. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

– Sirkus

Han er tydelig på at han mener Krekar selv burde ta initiativ til å forlate Norge.

– Dette er et sirkus, og jeg mener måten domstolene blir brukt på for å bli værende her er en hån mot det norske folks rettsfølelse, sier Sandberg på gangen utenfor rettssalen.

Meling har tidligere varslet at han ville stevne Sandberg som vitne i den italienske straffesaken, å forklare seg om et intervju han gjorde med NRKs Anders Magnus i 2015.

Intervjuet ble gjort etter det mislykkede forsøket på å sende Krekar til Kyrksæterøra, og Sandberg får spørsmål om veien videre for Krekar. Sandberg, som uttalte seg på vegne av partiet fordi Siv Jensen var syk, svarer «kanskje jeg vet noe ikke du vet».

– Vi hadde fått en orientering om Krekar i stortingsgruppa, men det var ikke knyttet til Italia, sier Sandberg.

Per Sandberg intervjues om Krekar-saken i 2015. Du trenger javascript for å se video. Per Sandberg intervjues om Krekar-saken i 2015.

– Snakket ikke om terror

Mandag fikk retten høre deler av grunnlaget for at Krekar ble dømt til 12 års fengsel i Italia i sommer.

Italiensk påtalemyndighet har fått oversendt avlyttede samtaler fra Kongsvinger fengsel fra 2013 og 2014.

Ifølge de italienske sammenfatningene av materialet, som mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling er sterkt kritisk til, skal Krekar blant annet ha sagt til et familiemedlem at «en eneste selvmordsbomber ville rystet hele Norge».

Retten har ikke fått høre lydopptakene som ble gjort i skjul på besøksrommet i Kongsvinger fengsel, men kun fått opplest passasjer gjengitt i italienske rettsdokumenter. Krekars forsvarer Brynjar Meling mener disse passasjene gjennomgående er fulle av feil.

I fengselets besøksrom møtte Krekar familiemedlemmer, og en norsk statsborger bosatt i Østfold. Mannen, som ble dømt til ni års fengsel for terror i Italia i sommer, vitnet også i retten tirsdag.

– Vi snakket ikke om terror eller angrep. Jeg snakket med ham som journalist, og har aldri diskutert slike ting, sier mannen.

Østfold-mannen sier terrordommen kom som et sjokk.

– Jeg visste ikke noe. Jeg var på jobb, og fikk vite det via min kone. Hun leste det i VG.

Geir Øvstedal i PST vitner i straffesaken mot Krekar i Italia. Foto: Ines Margot Zander / NRK

– Ikke siktet i Norge

Det første vitnet tirsdag var etterforsker Geir Øvstedal, som har vært etterforskningsleder på flere av sakene mot Krekar, blant annet saken som endte med at Krekar ble dømt til trusler for tre kurdere og Erna Solberg.

Det er denne dommen som er bakgrunnen for at Krekar sonet i Kongsvinger fengsel i 2012 og 2013.

Meling ville blant annet vite om norsk PST har gått gjennom materialet de oversendte til Italia. Det bekreftet Øvstedal at man gjorde, om enn overfladisk.

– Vi gjorde en overfladisk gjennomgang, og brukte våre egne, kurdiske tolker, sier Øvstedal, som forklarer at PST sto fritt til å gjøre sin egen, påtalemessige vurdering av materialet.

– Det ble ikke gjennomført noen straffesaksetterforskning eller siktelse på bakgrunn av det materialet.

Øvstedal var i oktober i fjor i Bolzano i Italia, for å vitne i den italienske straffesaken mot Krekar. Øvstedal forklarte at han da blant annet forklarte seg om straffesaker mot Krekar i Norge, samarbeidet med tyske, italienske og sveitsiske myndigheter, samt etterforskningsskrittene som ble gjort i Norge.

– Det var et begrenset vitnemål, der jeg forhold meg strengt til manus, sier Øvstedal i retten.

Kjente til organisasjonskart

På spørsmål fra dommeren bekreftet Øvstedal at PST har vært kjent med noen organisasjonskart som italiensk påtalemyndighet viser oppbyggingen av terrornettverket Rawti Shax. Disse ble beslaglagt hjemme hos Krekar. Øvstedal sier organisasjonskartene ikke har vært gjenstand for etterforskning i Norge.

– Hvilket ansvar har PST overfor noen man mener er i ferd med å bygge opp et terrornettverk i Norge?

– Jeg står ikke i noen slik stilling i PST at jeg skal uttale meg om holdningene til sikkerhetstjenesten og påtalemyndigheten, sier Øvstedal.