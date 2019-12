Eks-advokat dømt til fengsel

Aktors påstand var på elleve år og åtte måneders fengsel.

Mirmotahari var tiltalt for en rekke forhold. De alvorligste postene i tiltalen er forbund om kidnapping av et voldtektsoffer og drapsforbund mot en tidligere klient. Han nektet skyld for nesten alt.

Han er også dømt for grovt bedrageri, skattesvik, motarbeiding av rettsvesenet og brudd på bokføringsloven.

Ifølge tiltalen inngikk Mirmotahari i 2015 en avtale med en torpedo om å kidnappe et kvinnelig offer i en voldtektssak.

Kvinnen skulle forklare seg i en straffesak der den voldtektstiltalte var en klient av Mirmotahari.

Retten fikk blant annet høre et opptak der Mirmotahari og torpedoen, ifølge aktor, diskuterer bortføring og neddoping av voldtektsofferet. Opptaket ble publisert i VG i 2016.

Beskrevet som kynisk

I aktoratets prosedyre ble 42-åringen beskrevet som «kynisk», «beregnende» og «uten empati».

Verken kidnappingen eller drapet fant sted, men påtalemyndigheten mente det ikke burde ha noen betydning for straffen.

Mirmotahari er også idømt inndragelse av 747.750 kroner, men slipper å betale saksomkostninger.

Påstanden om at han skulle fratas retten til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid, ble ikke tatt til følge.

Mirmotahari drev sitt eget advokatfirma med sju ansatte, og hadde flere selskaper som tjente godt på eiendom.