Eirin Mikkelsen (43) funnet død i Sverige

Eirin Mikkelsen (43) ble sist sett sent på kvelden julaften i den svenske byen Landskrona. Familiens bistandsadvokat sier til NRK at levningene som ble funnet sør for Landskrona på lørdagnå har blitt identifisert.

Familien ble varslet mandag morgen.

LIKFUNN: Svensk politi gjorde lørdag funn av en død person i sjøen ved Lundåkrabukten utenfor Landskrona i Skåne i Sverige. Levningene er nå identifisert. Foto: Andre Tajti / Topnews.se

– De var forberedt på det verste og tar dette veldig tungt, sier familiens advokat Jon Anders Hasle til NRK.

Pressetalskvinnen for politiet i region syd sier til NRK at de foreløpig ikke kan kommentere opplysningene fra familiens norske bistandsadvokat.

Mikkelsen ble sist sett ved et havneområde i den sydsvenske byen. Hun ble meldt savnet første juledag, og et omfattende søk ble iverksatt etter kvinnen.

UTEN RESULTAT: Letemannskaper og den savnede kvinnens familie gjorde søk i sjøen utenfor Landskrona i romjulen, uten resultat. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Både søkshunder, dykkere og droner ble brukt i søket. Politiet så på forsvinningen som mistenkelig, og saken ble etterforsket som en mulig bortføring.

Politiet har tidligere sagt at de ikke har noen mistenkte personer i saken, og at søkene etter kvinnen ikke ga dem noen svar på hva som kan ha skjedd med henne.

Den 25. januar, over en måned etter at Mikkelsen sist ble sett i Landskrona, fant politiet levninger av en person ved Lundåkrabukten sør for byen.