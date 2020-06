Eirik Jensens tidligere sjef: – Det er en knusende dom

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier til NRK at dommen mot Jensen må være den mest alvorlige dommen mot en norsk polititjenesteperson i nyere tid.

– Dette er uheldig for politietaten. Vi har generelt høy tillit blant befolkningen, men at denne saken kan være egnet til å rokke ved den tilliten utelukker vi ikke, sier Bjørnland.

Den pensjonerte polititoppen Leif A. Lier var Eirik Jensens sjef på 1990-tallet og gir den nå dømte politimannen gode skussmål fra tiden sammen.

Han syns dommen mot sin tidligere kollega er streng.

– Jeg er overrasket over at dommen er så knusende. Det har blitt lagt vekt på alt Cappelen har sagt, og de mener det har vært riktig, mens Jensen har ikke blitt trodd. Det er overraskende, sier Lier til NRK.

Han kaller Jensen en «eksepsjonelt dyktig informantbehandler», men innrømmer at han ikke har snakket med ham siden de to jobbet sammen.

TIDLIGERE SJEF: Leif A. Lier (t.v.) var Jensens sjef på 1990-tallet. Foto: Runa Victoria Engen / NRK

– Er Eirik Jensen purk eller skurk?

– Nei, jeg er ikke trygg på at han er skurk. Mye kan ha skjedd på de 20 årene siden jeg var sjefen hans og snakket med ham, men at han skulle falle så dypt og planmessig bistå med å innføre narkotika og stole på en mann som Cappelen syns jeg er ganske utrolig, sier Lier.

Skuffet over Jensen

Eirik Jensen var i mange år en profilert politimann i Oslo. Han var politiets spydspiss mot de organiserte kriminelle miljøene i hovedstaden og var en av politidistriktets mest betrodde ansatte.

DOMMENS DAG: Eirik Jensen holder hendene sammen og ser ned når han får dommen i lagmannsretten. Foto: Kreditt: Esther Maria Bjørnebo

I 2014 ble Jensen pågrepet og suspendert fra tjenesten etter at politiet knyttet ham til narkotikanettverket til Gjermund Cappelen.

Anstein Gjengedal var politimester i hovedstaden fra 2000 til 2012. Gjengedal siden dagens dom er trist for hele Politi-Norge.

– Det er en trist sak for politiet å ha en utro tjener og så høyt i systemet. Det er jo første gangen at det skjer. Jeg er skuffet over at en så betrodd mann kan begå så alvorlige handlinger, sier Anstein Gjengedal, tidligere politimester i Oslo politidistrikt, til NRK.

I dommen rettes det kritikk mot Oslo-politiet og ledelsen. Det legges til grunn at flere ansatte i politidistriktet reagerte på Jensens omgang med informanter, og at dette ble meldt ifra til ledelsen uten at det ble tatt hånd om.

Ansatte skal ha reagert på at Jensen ikke førte logg over kontakt med informanter og at han ikke fulgte reglene for informantbehandling.

Nåværende politimester, Beate Gangås, sier at Jensen-saken er alvorlig for hele politidistriktet.

– Saken har vært en påkjenning for hele organisasjonen. Uavhengig av om det blir en ekstern gjennomgang er jeg opptatt av at vi skal fortsette å jobbe systematisk med læring og utvikling i Oslo politidistrikt, – også når det gjelder ledelse, kultur og holdninger, sier Gangås.

Jensen ble ikke trodd

Jensen ble fredag dømt til lovens strengeste fengselsstraff, 21 år, for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkt i Jensens forklaring og levner ham liten troverdighet i sin beskrivelse av forholdet til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.

Cappelen ble dømt til 13 år, og fikk dermed en strafferabatt på to år i forhold til dommen fra Oslo tingrett.

– Lagmannsretten har vært veldig bastant og trodd på Cappelen, og det kan ikke legges skjul på at han kun har vært ute etter lavere straff. Og det fikk han. Det er utrolig, sier Lier.

Jensens forsvarer John Christian Elden kommenterte dommen i den første pausen av rettsdagen.

– Det vi vet er at Eirik Jensen er helt uenig i at han angivelig skal ha medvirket i Cappelens innførsler, sa Elden.

På spørsmål om hva de kan gjøre videre, sier forsvareren:

– Da kan vi vurdere ankespørsmålet. Om dette er noe rettsanvendelsesfeil eller saksbehandlingsfeil i denne saken. Eventuelt også straffutmålingen, men det viktigste for Jensen er at han fastholder at han ikke er skyldig.