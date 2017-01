Eirik Jensen: Tre år i helvete

Artikkelen oppdateres.

– Mitt navn er Eirik Jensen. Da er tiden kommet for at jeg kan avgi min frie forklaring. Denne saken har i tre år vært et helvete.

Slik innledet den tidligere politimannen sin forklaring i Oslo tingrett.

Selv om han ikke lenger sitter varetektsfengslet, sier han at han er ufri.

– Det er fysisk og psykisk beintøft. Alt som har vært privat er blitt offentlig, og jeg innser at ingenting kommer til å bli som før, sier Eirik Jensen.

Han sier han som politimann har vært opptatt av å motstå fristelser.

– Jeg tror jeg har et godt rykte i veldig mange miljøer i Norge. Det gjør at jeg har blitt den jeg har blitt. Jeg har faktisk integritet og kan stå mot fristelser og trusler. Denne kampen er det tøffeste jeg har opplevd, sier Jensen.

Han mener hans største problem har vært at han ble for dedikert til oppgaven.

– Det har gått på bekostning av familie og unger. Det har vært vanskelig å skille mellom privatliv og jobb, sier Jensen.

Føler seg dolket i ryggen

Jensen leser opp et forhåndsskrevet notat han har med seg i vitneboksen. Han forteller om utdanning, tidligere jobber og hobbyer, blant dem friluftsliv og kampsport.

– Jeg har levd på tillit hele mitt liv. Jeg har hatt en bred kontaktflate, med gjensidig tillit. Det har vært avgjørende. Jeg har aldri dolket noen i ryggen, men føler meg for så vidt dolket i ryggen nå, sier Eirik Jensen.

Selv om mediene har vært opptatt av isfronten mellom Jensen og Cappelen i retten, toner den tidligere politimannen dette ned.

– Jeg har ingenting vondt å si om Cappelen i det hele tatt. Jeg synes ikke det som har skjedd er helt «fair», men det får vi ta videre i prosessen, sier Jensen.

Hevder han er uskyldig

Eirik Jensen startet sin forklaring etter lunsj på dag to av rettssaken. Da rettssaken startet mandag, erklærte han seg ikke skyldig, mens medtiltalte Gjermund Cappelen som ventet erklærte seg skyldig.

Spesialenheten mener Jensen har mottatt minst 2,1 million kroner i verdier fra hasjsmugler Gjermund Cappelen, mens hasjsmugleren skal ha fått opplysninger om kontroller og politiets arbeid som skal ha muliggjort smuglingen.

Ikke den beste på papirarbeid

Aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten sa i sitt innledningsforedrag at Jensen har vært dårlig til å loggføre sitt kildearbeid. På dette punktet var forsvarer John Christian Elden enig.

– Det har vært en form for tjommivirksomhet, eller kameratvirksomhet, i den sammenheng. Vi vil ikke bestride at han ikke har vært den beste på papirarbeid, han har vært mer opptatt av å beskytte kildene sine, sa Elden før lunsjpausen.