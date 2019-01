Eirik Jensen: – Livet er slutt hvis utfallet blir som i tingretten

– Jeg er like spent som dere, jeg mener at vi har vært godt forberedt og har samarbeidet relativt bra her, sier Eirik Jensen etter at Riksadvokaten i dag inntok vitneboksen i rettssal 250.

Jensen mener han i løpet av den fire måneder lange ankesaken har fått frem flere nye momenter.

– Slik jeg oppfatter det er tingrettens dom basert på ting jeg mener vi har stilt store spørsmålstegn ved nå. Som for eksempel at tiltalen ikke stemmer overens med våre tidslinjer, og at Cappelen gjentatte ganger har endret forklaring – det bør være et signal, sier Jensen.

– Er det mulig for deg å gå ut av denne rettssalen som en fri mann tror du?

– Jeg tør ikke å tenke på det, det har noe med mental forberedelse å gjøre. Her kan alt skje, og jeg tar en dag om gangen.

– Vi er blitt pisket hardere

Jensen synes det har vært utfordrende å hele tiden bli målt opp mot «folk flest» i ankesaken, som har vart siden august 2018.

– Jeg er ikke som folk flest, det er vanskelig, særlig når det gjelder juryen som sikkert ikke er vant til å drive med alt fra oppussing, til salg, slik som jeg. Det er ikke straffbart å ha kontantøkonomi, nå håper jeg min revisor ettergår det økonomiske her, sier Jensen.

SNART DOM: Tirsdag 22. januar trekker juryen seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet i Jensen-saken. Foto: Martin Zondag / NRK

Den korrupsjonssiktede og pensjonerte politimannen legger vekt på at han har vært mye bedre forberedt i denne runden, enn da han var i tingretten.

– Vi er blitt pisket hardere for å levere, og jeg har jobbet mye med hodet. Det har jeg gjort selv, Ragna har støttet meg, og jeg har hatt noe legestøtte. Jeg føler vel at prestasjonen min i retten har vært bedre denne gangen.

– Er du bitter på riksadvokaten?

– Nei, jeg er ikke det. En objektiv etterforskning bør man legge til grunn, og det mener jeg at vi har greid å sende signaler om at vi ikke er like fornøyd med. Jeg tror denne saken vil bli gått gjennom flere ganger i årene fremover, med tanke på metode. Den har potensial til å bli en lærersak for etterforskere, sier Jensen.

– Hadde du håpet på å få mer støtte fra politimesteren og riksadvokaten?

– Jeg er veldig vant til å forholde med til toppledere i norsk politi. Jeg vil ikke bruke terminologien såpestykker, men de nå som de er, sier Jensen.

Politimester om Jensens penger i veggen: – Det var sikkert hensiktsmessig

– Jeg blir som en bikkje i bur

Mange av polititoppene som har vitnet i retten har fortalt om ulike oppfatninger knyttet til Eirik Jensen politimetoder. Jensen selv synes det er merkelig hvordan samme arbeidsmetode har blitt vektet ulikt.

– Det interessante er jo det at i perioden 1998–2012 har det vært akseptert å jobbe på måten jeg har jobbet på, mens i denne saken fra 2004 til nå, har det ikke vært akseptert–det er et paradoks, sier Jensen til pressen.

– Hvordan har du det nå, to uker før det er over?

– Jeg kjenner på det, det er klart det er en utfordring å leve med enten, eller. Hvis det samme skjer som i tingretten er livet slutt, sier han og ser tomt ut i luften.

– Jeg drømmer om det, jeg kjenner på det hver gang jeg står opp. Det er mye rart som foregår i huet.

–Du tenker at livet er slutt dersom resultatet blir som i tingretten?

– Ja, slutt og slutt. Det er som å ha en bikkje i bur da. Men det var det Cappelen ville. Det blir jo en vanskelig situasjon for alle parter. Tanken på 21 år er selvfølgelig uutholdelig.

– Hvis du hadde hatt mulighet til å snakke med Gjermund Cappelen i dag, hva hadde du sagt?

– Jeg hadde ikke snakket med han. Jeg tror ikke vi har noe å snakke om. Jeg er blitt hans «green card», og det hadde jeg ikke ventet.

22. januar trekker Norges historiens siste jury seg tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet i Jensen-saken.