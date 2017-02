Eirik Jensen til «Purk eller skurk»: – Jeg blir selvfølgelig forbanna

Dag etter dag de siste to ukene har Eirik Jensen sittet stille på tiltalebenken og lyttet til Gjermund Cappelen.

Hasjsmugleren har forklart seg om SMS-ene han sendte til politimannen, om pengene han hevder han ga Jensen og om møtene de to hadde.

Svarene Cappelen har gitt, har ofte vært det totalt motsatte av hva Jensen sa i sin forklaring. Det er tøft å høre på, sier politimannen til NRK:

– Jeg blir selvfølgelig forbanna, men det løser jo ingenting. Det å sitte og lytte og høre hvordan alt blir snudd på hodet, det er belastende, sier Eirik Jensen.

– Slitsomt å se på

Den tidligere politimannen har vært tilbakeholden med å kommentere saken etter at rettssaken startet i januar.

Nå forteller han til podkasten «Purk eller skurk» om hvordan han opplever å være i retten:

– Jeg syns dette har gått utover alle dimensjoner. Det er ikke noen brems i det hele tatt på den mannen. Han ljuger og pynter på sin egen historie, og tillegger den større dimensjoner. Det er klart at det er slitsomt å se på, sier Jensen.

I SAL 250: Gjermund Cappelen og Eirik Jensen har forklart seg ulikt om store deler av kontakten dem imellom. Jensen nekter for å ha hjulpet Cappelen med hasjsmuglinga. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Forsvarer:– En absurd forestilling

Men er det Gjermund Cappelen eller er det Eirik Jensen som lyver? Ettersom de to har forklart seg svært forskjellig om blant annet kommunikasjonen dem imellom, er det klart at de umulig kan snakke sant begge to.

​NRK har flere ganger forsøkt å få Gjermund Cappelen i tale, men han har ikke ønsket å si noe etter at rettssaken startet.

Forsvareren hans, Benedict de Vibe, sier Gjermund Cappelen står på sin forklaring. Han hevder Eirik Jensen ble fristet av lett og stor fortjeneste og at han sørget for at Cappelen kunne smugle hasj uten å bli tatt av politiet.

– Det er en absurd forestilling, jeg må jo si det. De har jo ingen punkter hvor de forklarer seg i overensstemmelse med hverandre, sier de Vibe til NRK.

I RETTEN: Benedict de Vibe (t.v.) med sin klient. Gjermund Cappelen er tiltalt for å ha smuglet mange tonn hasj til Norge og for å ha bestukket politimannen Eirik Jensen. Foto: Martin Giæver / NRK

Gjermund Cappelen har tidligere fortalt sin historie i andre episode av Purk eller skurk.

50-åringen hevder han har gitt Eirik Jensen over 8 millioner kroner over flere år, at Jensen hadde kontakt med Tollvesenet og sendte SMS-er om hasjbeslag.

Jensen benekter å ha fått penger

Mens Cappelen har forklart seg, har Jensen flere ganger sittet og ristet på hodet.

– Alt man har gjort og bidratt med, snus nå til noe kynisk. Det synes jeg er ekstremt tungt å lytte til. At han til de grader snur seg for å oppnå egne fordeler og da ikke har noen bremser, det synes jeg er ille, sier Jensen.

For det er ingen tvil om at de to tiltalte har hatt et tett forhold.

Begge har blant annet forklart seg om da Jensen hjalp Cappelen med å komme ut av rusavhengigheten, og at politimannen reiste sammen med Cappelen på avrusning til utlandet. Cappelen har også bodd hjemme hos Jensen i korte perioder.

Det er heller ingen tvil om at de to har hatt mye kontakt på telefon over flere år. Betydningene av SMS-ene og det såkalte blomsterspråket, er de derimot uenige om.

– Har du noen gang fått noe penger av Cappelen?

– Nei, sier Jensen.

– Har du varsla om noen narkotikalaster som var tatt?

– Nei.

– De kontantinnskuddene, hva var det for noe da?

– Det har jeg forklart meg om. Og de blir veldig interessante opp mot historien hans. Så egentlig er det veldig greit at jeg har hatt penger og oppsparte midler i lang, lang tid. Så det kan vise seg at det blir et veldig positivt element i saken når vi kommer litt lenger frem i prosessen, sier Jensen.

Spesialenheten for politisaker mener derimot at Eirik Jensen har mottatt minst 2,1 millioner kroner fra Gjermund Cappelen.

Faktisk mener Spesialenheten at Gjermund Cappelen var kontantkilden Eirik Jensen. Første uka i retten la aktor fram en analyse som de mener viser at politimannen satt inn over én million kroner på sine kontoer og at han skal ha gjort kontantkjøp i samme størrelsesorden.

Mulig strafferabatt

Det er fortsatt mange måneder til den pensjonerte politimannen får vite om han blir trodd eller ikke.

For Gjermund Cappelens del kan det få stor betydning om Jensen blir frikjent eller dømt. Dersom Jensen ikke blir dømt for korrupsjon, faller også korrupsjonsdelen av tiltalen mot Cappelen. Da er også utsiktene til betydelig strafferabatt mindre.

Forsvarer de Vibe vil ikke gå inn på hvor stor strafferabatt Cappelen eventuelt kan få.

– Men Cappelen gjør vel det han kan for å få Jensen dømt?

– Nei, det vil jeg ikke si. Han gjør ikke det. Han har understreket at denne saken har bare tapere. Det er en tragedie for begges familier. Han ønsker selvfølgelig at retten skal finne at hans historie samsvarer med det som har skjedd, men han er ikke spesielt opptatt av at Jensen blir dømt, om det blir sånn eller sånn straff, sier de Vibe.

TILTALT: Eirik Jensen (59) på tiltalebenken. Den tidligere politimannen er tiltalt for grov korrupsjon og for å ha hjulpet Cappelen å smugle flere tonn hasj over mange år. Foto: Martin Giæver / NRK

Purk eller skurk?

Utspørringen av Gjermund Cappelen fortsetter trolig til mandag neste uke. Etter det er det tid for forklaringene til rundt 200 vitner.

Målet til aktor er å bevise at Eirik Jensen har latt seg kjøpe og hjulpet en hasjsmugler i år etter år. Målet til Jensen er å bli trodd på at det aldri har skjedd.

– Er du purk eller skurk?

– Heh. Det vil man kanskje få et svar på i sluttenden, vi har jo så vidt begynt nå. Men jeg har en god følelse, jeg har ikke noe å skjule, egentlig. Så her er det påstand mot påstand, så får man se hvem som blir stående til slutt. Sånn er det ofte i sånne rettssaker, sier Jensen.

– Men hva mener du at du er da?

– Jeg mener at jeg har vært purk i 36 år. Litt utradisjonell til tider, men stort sett mener jeg at jeg har styrt sånn som jeg skulle.

LANG RETTSSAK: Det er satt av nesten et halvt år til rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen i Oslo tingrett. Foto: Svein Vestrum Olsson

