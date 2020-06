Eirik Jensen fremstilles for varetektsfengsling

– Jensens handlinger har undergravd politiets samfunnsoppdrag og innebærer et grovt tillitsbrudd. Det er nødvendig å fengsle han for å unngå at allmennheten får svekket tillit til rettssystemet vårt, eller at allmennheten mister tilliten, sier Liv Øyen i Spesialenheten under fengslingsmøtet lørdag formiddag.

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Allerede før rettsdagen var over fredag, ble Jensen pågrepet av Spesialenheten for politisaker.

Lørdag formiddag var Jensen tilbake i fengslingsmøte i sal 250 i Oslo tingrett etter å ha tilbrakt en natt i fengsel. Fengslingsmøtet begynte klokken 11.30.

Spesialenheten ønsker å varetektsfengsle Jensen i fire uker, og Øyen mener at vilkårene for fengslingen er til stede.

– Vi legger til grunn at omverdenen er vel kjent med hvor alvorlig saken er, og at det vil støte allmennhetens rettsfølelse dersom Jensen løslates nå, sier Øyen.

På spørsmål fra tingrettsdommer Yngvild Thue begjærte Jensen seg løslatt. Han forklarte at han har gått rundt fritt i seks år allerede uten å støte noen.

– Og jeg vet ikke hvor støende det er. Men jeg har forholdt meg til mine prinsipper, om at jeg vil møte i retten som jeg skal, men også forholde meg til hva skal jeg si min plikt som siktet å prøve å bidra til sakens opplysning ved å være til stede når det er behov for det, sier Jensen.

– Skyldspørsmålet ikke avgjort

Advokatene John Christian Elden, Arild Holden og Sidsel Katralen møter for Eirik Jensen.

– Skyldspørsmålet i denne saken er på ingen måte avgjort. Jensen har erklært sin uskyld, noe han fastholder ved dags dato, sier Elden.

Forsvareren signaliserte allerede etter dommen fredag at de ville anke dommen og varetektsfengslingen. I retten i dag mente han det ikke er gode nok beviser for at Jensen har bistått ved hver enkelt innførsel av narkotika.

– Vi er ikke i den situasjonen at løpet er kjørt, det er positivt feil at skyldspørsmålet er endelig avgjort, sier Elden.

Han er også uenig i spørsmålet om allmennhetens rettsfølelse, og kaller pågripelsen av Jensen under en rettspause fredag for «unødvendig».

– I går var det en allmenn reaksjon i salen her om at Spesialenhetens måte å gjøre det på ikke var særlig fornuftig. Det var en markering som fremstod som svært unødvendig, sier Elden.

Han viste til at Jensen ikke ble pågrepet etter den første rettsrunden i tingretten.

– I runde to var det naturligvis ikke aktuelt med noen pågripelse, men den allmenne rettsfølelsens generelle tilbakemelding var at lagretten traff en klok avgjørelse, sier forsvareren.

Samboeren møtte i retten

Også Jensens samboer Ragna Lise Vikre er til stede under fengslingsmøtet. Da hun ankom tingretten ved 11-tiden hadde hun med seg en bag med klær tilhørende Jensen.

En tydelig preget Eirik Jensen gikk bort til tilhørerbenken og ga samboeren en klem før retten ble satt. Jensen ønsket ikke å bli avbildet av pressen i forkant av møtet.



Har anket

Dommen i Borgarting lagmannsrett setter et foreløpig punktum for den historiske korrupsjonssaken som har rystet norsk politi.

Saken har vært i rettssystemet i tre og et halvt år, med over 200 effektive rettsdager fordelt på tre rettssaker.

Jensen har ventet på endelige dommen siden han ble pågrepet 2014, og da den ble forkynt til ham på fredag, anket han den på stedet. Forsvarer John Christian Elden sier at de vil prøve å få dommen opphevet.

– Ut fra den manglende begrunnelsen lagmannsretten har på hva han faktisk skal ha gjort for noe straffbart, så er det vel opphevelse som er det mest nærliggende, uttalte Elden etter domfellelsen fredag.

Kritikk av politiet

I den knusende dommen ble det også rettet kritikk mot Oslo-politiet og Jensens tidligere ledere.

Krimkommentator Olav Rønneberg: En knusende dom – både for Jensen og sjefene hans

Det legges til grunn at flere ansatte i politidistriktet reagerte på Jensens omgang med informanter, og at dette ble meldt ifra til ledelsen uten at det ble tatt hånd om.

«Det virker som det er tale om en kvalifisert svikt i oppfølging av rutiner og Jensens arbeidsoppgaver», står det blant annet i dommen.

– Det er nok enkelte ledere som ble varslet om dette, og det er åpenbart at kanskje noen kunne ha gjort noe med det, sier den pensjonerte politimannen Torstein Holand til NRK. Holand jobbet sammen med Eirik Jensen i avdelingen for Spesielle operasjoner (SO) i Oslo-politiet.