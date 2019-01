Det er Finansavisen som har analysert hvordan Einar Aas' veddemål på tyske og nordiske kraftpriser hadde gått dersom Aas' hadde klart å «ri stormen av» i stedet for å bli tvangssolgt.

Svaret er at det hadde blitt lønnsomt. Faktisk svært lønnsomt. Ifølge Finansavisa ville nemlig Aas tjent 2,7 milliarder kroner dersom han hadde klart å sitte på kraftkontraktene til utløpsdato.

Avisa baserer regnestykket på at Einar Aas hovedsaklig satt på kontrakter som gjaldt strømpriser første kvartal 2019.

Felt av manglende sikkerhet

En av fjorårets mest omtalte milliardsmeller bunnet i et veddemål på at nordiske og tyske kraftpriser skulle nærme hverandre. I stedet gikk prisene motsatt vei, og prisforskjellen ble historisk stor.

Det var dette som felte Einar Aas.

Problemet til Aas var nemlig at han ikke klarte å stille løpende sikkerhet da veddemålet midlertidig slo feil. På børsen er det slik at selv om kraftkontraktene dine gjelder priser langt fram i tid, så blir kontraktene gjort opp hver dag basert på hvordan de ligger an der og da.

Siden Aas i øyeblikket stod til milliardtap, måtte han stille opp med en tilsvarende sum i sikkerhet. Det klarte han ikke, hele porteføljen hans ble tvangssolgt, og Aas ble tvunget til å ta tapet umiddelbart.

Tapet var så stort at mesteparten av hans personlige formue gikk med i dragsuget.

Hadde egentlig rett

I etterkant av Aas-smellen har forskjellen mellom nordiske kraftpriser og tyske kraftpriser blitt langt mindre enn de var i høst – akkurat slik Aas hadde veddet på.

Ifølge Finansavisen inngikk Aas veddemålet da prisforskjellen var 10–11 euro.

Forskjellen økte så til over 15 euro – prisbevegelsen som felte Aas.

Siden har den kommet ned til rundt 1,7 euro – langt mindre enn da Aas ifølge Finansavisen satset som mest.

Hadde Aas hatt mer penger i bakhånd, kunne han ha stilt løpende sikkerhet og «ridd stormen av» til prisene beveget seg slik han hadde forutsett.

Basert på hva avisa mener Aas satt på av kontrakter, har Finansavisen regnet seg fram til at Aas ville tjent 2,7 milliarder kroner dersom han hadde klart å sitte på kontraktene ut fjoråret.

En annen måte han kunne ha klart seg på, var rett og slett å satse litt mindre – altså kjøpe færre kontrakter. Da ville det midlertidige tapet ikke blitt større enn han kunne stilt sikkerhet for, og han ville kunnet innkassere gevinsten på et seinere tidspunkt.