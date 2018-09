Einar Aas kan unngå personlig konkurs

TROR PÅ GOD PRIS: Megler Anders Langtind tror fort Einar Aas kan få 100 millioner kroner for leiligheten på Tjuvholmen. Foto: NRK

– Dette er jo det desidert dyreste boligområdet i Norge, og leiligheten til Aas har vel kanskje den beste beliggenheten på hele Tjuvholmen, sier eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren til NRK

Leiligheten i toppetasjen på Tjuvholmen er blant eiendommene som antakelig går med i dragsuget etter milliardsmellen til krafthandleren Einar Aas.

Han forteller at det på Tjuvholmen ikke er uvanlig at leiligheter går for 250.000 kroner kvadratmeteren. Einar Aas' leilighet er på rundt 350 kvadratmeter, har romslig takterasse og dessuten blant de beste utsiktene i området.

– Det er alltid fryktelig vanskelig å prise slike ekstreme leiligheter, for det er ingenting å sammenlikne med. Men basert på antall kvadratmeter og beligghenhet, skal du ikke se bort fra at man kan få 100 millioner kroner for denne, sier Langtind.

Vil unngå tvangssalg

STORE VERDIER: Einar Aas eier blant annet denne prakteiendommen ved Vikkilen i Grimstad Foto: Petter Emil Wikøren / VG

I dag ble det kjent at advokatene til krafthandleren Einar Aas har tatt kontroll over sistnevntes eiendommer og andre verdier. Dette skjer som et ledd i forhandlingene med Nasdaq-børsen om rundt én milliard kroner Aas fortsatt skylder.

REPRESENTERER AAS: Advokat og Partner Marius Gisvold i Wikborg Rein opplyser om at firmaet hans har tatt kontroll over Aas' verdier. Foto: wr.no

– Hensikten med dette fra Einar Aas side er utelukkende å forhindre at det oppstår usikkerhet rundt disponeringen av de aktuelle verdiene, og at ulike interesser tar skritt i all hast som kan skade Aas eller fellesskapet av de som fremmer krav mot ham, skrev advokat Marius Gisvold i Wikborg Rein i en pressemelding tidligere i dag. .

Av ordlyden går det fram at Aas og advokatene ønsker å sende et signal om at ikke Aas vil forsøke «å lure unna» verdier, og at det derfor ikke haster for eventuelle kreditorer å begjære Aas konkurs.

Leiligheten på Tjuvholmen er for øvrig bare en av flere eiendommer «et stykke over snittet» som Aas eier i dag. Det er imidlertid lite trolig at de til sammen er nok til å dekke milliardtapet han påførte børsen forrige uke.

Aas selv har i en tidligere pressemelding gjort det klart at han ikke ønsker å gi flere kommentarer i saken.

– God løsning for alle

EKSPERT: Partner Håvard Wiker i Ro Sommernes mener både Aas og kreditorene er tjent med at Foto: NRK

– Dette ser veldig fornuftig ut. Dette skaper tid og ro for Einar Aas og hans kreditorer til å finne løsninger, sier partner Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommersnes til NRK.

Wiker er ekspert på blant annet konkurs og gjeldsforhandlinger. Han mener det også er i kreditorens interesse at Einar Aas ikke slås personlig konkurs nå. Blant annet fordi Aas sitter på betydelige verdier i eiendom og unoterte aksjer som det kan ta tid å oppnå god pris på.

– En konkurs vil alltid være en dårligere løsning for alle. Salg av det Einar Aas måtte eie gir normalt større verdier enn tvangssalg gjennom en konkurs, sier Wiker.

Den erfarne advokaten mener det også kan bli aktuelt å la Einar Aas inngå en avtale som gjør det mulig for ham å til å bygge seg opp igjen økonomisk.

– En minnelig løsning kan innebære en mulighet for at Einar Aas kan tjene penger i framtida. Det kan jo gi støre muligheter for at kreditorene får dekning for tapet etter hvert, sier Wiker.

– Som kraftmegler, kanskje?

– Det er jo der han har tjent penger, da.