Ein omkommen i bilulykke

Éin person mista livet i ei front-mot-front-ulykke på fylkesveg 382 i Leirsund i Akershus, torsdag kveld. Det skriv politiet på Twitter. Dei to andre som var innvolverte i ulykka vart send til sjukehus i luftambulanse, med kritiske skader.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Me kan foreløpig ikkje sei så mykje om det som har skjedd. Me er på staden der ulykka skjedde og foretar taktiske og tekniske undersøkingar, seier operasjonsleiar Ronny Årstein til NRK.

– Årsaka for ulykka er heller ikkje kjent. No varsler me den omkomnes pårørande, og venter på at Vegvesenet og krimteknikarane skal kome til staden.