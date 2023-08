– Det vi ser er at kommunane handterer ei krise på ein veldig god måte. Det er også vårt inntrykk no, men det dei kan bli endå betre på er å førebygge slik at konsekvensane av dei hendingane vi ser per no blir mindre, seier Elisabeth Longva i DSB.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap Elisabeth Longva. Foto: Henriette Hoel / NRK

Ein av tre kommunar har ikkje gjennomført ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analysar) dei siste fire åra.

Det viser tal frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Ein ROS-analyse skal kartlegge potensielle farar som kan oppstå i ein kommune, til dømes flaum og ekstremvêr, slik at kommunen kan sette i verk førebyggande tiltak.

Kommunane er lovpålagde å gjennomføre ROS-analysar kvart fjerde år.

Per første januar 2023 har desse kommunane ROS-analysar som er eldre enn fire år Ekspander/minimer faktaboks Agder: Arendal Froland Grimstad Sirdal Vegårshei Vennesla Innlandet: Dovre Folldal Lesja Lom Løten Nord-Odal Os Rendalen Ringebu Skjåk Søndre Land Sør-Fron Sør-Odal Trysil Tynset Vang Vestre Toten Vågå Våler Østre Toten Åmot Møre og Romsdal: Hustadvika (Gjennomført, men usikkert kva år) Kristiansund Stranda Sunndal Surnadal Sykkylven Ørsta Nordland: Alstahaug Beiarn Bø Dønna Fauske Flakstad Gildeskål Hadsel Hemnes Leirfjord Lurøy Saltdal Sortland Vefsn Vestvågøy Vågan Øksnes Rogland: Gjesdal Kvitsøy Randaberg Sauda Sola Troms og Finnmark: Alta Berlevåg Dyrøy Karlsøy Kvænangen Lavangen Loppa Lyngen Målselv Måsøy Nesseby Porsanger Salangen Storfjord Sør-Varanger Tjeldsund Trøndelag: Grong Høylandet Leka Lierne Melhus Overhalla Rindal Røros Snåsa Steinkjer Stjørdal Verdal Vestfold- og Telemark: Kviteseid Vestland: Aurland Austevoll Eidfjord Hyllestad Masfjorden Samnanger (Gjennomført, men usikkert kva år) Oslo og Viken: Aremark Hol Lillestrøm Lørenskog Marker Rakkestad Ringerike Rollag Skiptvet Ås Tala som NRK har fått tilgang til er frå januar i år. Det blir tatt atterhald om at kommunane kan gjennomført ROS-analyse i løpet av hausen og sommaren 2023.

Ikkje oppdatert analysane sidan 2013

Ringebu kommune er blant fleire kommunar som ikkje har oppdatert ROS-analysane. Kommunen har fått fleire store skadar i samband med ekstremvêret Hans.

– Kvifor har de ikkje oppdatert ROS-analysane sidan 2013?

– Det var vedteke at vi skulle revidere analysane i 2021. På grunn av sjukdom vart det utsett, og så har vi ikkje komme på sporet etterpå, seier Jan Magne Langseth, beredskapskoordinator, Ringebu kommune til NRK.

Han seier at dei etter planen skal oppdatere analysane i år.

Langseth seier det er fleire årsaker til at dei ligg så langt etter. Samstundes presiserer han at dei har jobba med samfunnstryggleik og beredskap på andre måtar, sjølv om ikkje ROS-analysen er på plass.

– Vi har oppdaterte planar på veg, vatn og avløp. Og så har vi teke ROS-analysar av bekkar i kommunen.

Jan Magne Langseth er beredskapskoordinator i Ringebu kommune. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Han meiner likevel at det mest kritiske er fylkesvegar og E6.

– Hadde det gått like godt som med dei kommunale vegane, så kunne vi ha sett at vi hadde bestått denne testen her, seier Langseth.

God samfunnsøkonomisk investering

Norske forsikringsselskap har til no i år registrert rundt 5000 flaumskadar etter ekstremvêret Hans. Erstatningar for skadane kan truleg bli på over ein milliard kroner.

Longva i DSB seier at førebyggingsarbeid er ei god samfunnsøkonomisk investering.

– EU har sagt at viss vi bruker ei krone i gode målretta førebyggingstiltak, så vil vi spare 7 til 14 kroner i reparasjon.

Korleis vi skal bygge både til dømes hus, veg og jernbane i framtida er viktige spørsmål no, ifølge Longva.

NVE-sjef Kjetil Lund. Foto: Stig Storheil / NVE

NVE: Må prioritere sikring mot flaum framover

NVE-sjef Kjetil Lund trur at dei i åra framover må belage seg på å bruke større ressursar for å sikre seg mot naturskadar.

– Uvanleg vêr blir meir vanleg framover, og vi ser at det er veldig høg samfunnsnytte av å gjennomføre sikringstiltak, seier han til NRK.

– Korleis er viljen til kommunane på å bruke pengar på sikringstiltak mot flaum og ras?

– Det varierer nok noko. Men mange kommunar, og stadig fleire, blir meir profesjonelle og medvitne rundt dette. Ein situasjon som dette gjer nok at dette kjem endå høgare opp på dagsordenen, seier Lund.

– 30 prosent har ikkje oppdaterte ROS-analysar. Kva vil du seie til det?

– Eg tenkjer at no får vi jobbe godt alle saman og handtere denne situasjonen, og så må vi prioritere sikring mot flaum og skred endå høgare i åra og tiåra framover, seier Lund.

Kommunen har ikkje aleineansvar

Carlo Aall har saman med kollegaar i Vestlandsforsking sett på kor sårbare norske kommunar er i møte med klimaendringar.

Forskar Carlo Aal meiner kommunane og staten samen har ansvar for å sette i verk gode førebyggande tiltak. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Aal meiner det verken er berre staten, eller berre kommunen åleine som har ansvar for å sette i verk førebyggande tiltak.

– Viss eg hadde vore ein kommunepolitikar så hadde eg sagt at det er fordi staten ikkje hjelper oss med å betale oss ut av problemet.

– Viss eg hadde hatt ein statleg politikarhatt på meg så ville eg sagt at det er fordi kommunane ikkje prioriterer desse tinga.

– Grunnleggande sett handlar det om at eit samla AS Noreg må seie at dette er viktig å gjere, og det kjem til å bli viktigare framover, avsluttar han.