Eid: Ulykke på samme veistrekning i september

Torsdag kveld mistet to kvinner livet i en trafikkulykke i Eid i Sogn og Fjordane.

De siste årene har mange i området rundt strekningen der ulykken skjedde ment at det burde bygges rekkverk mellom gangveien og bilveien. Seinest i september var det en annen bil som kjørte av veien, og nesten opp på gangveien.

En av dem som nå vil ha rekkverk, er rektor Thomas Poul Reines Hals ved Kjølsdalen montessoriskole.

Han sendte på vegne av skolen inn innspill om blant annet rekkverk langs veien allerede i mai 2015.

Både Hals og Statens vegvesen understreker at de ikke vet om et rekkverk kunne endra utfallet av gårsdagens ulykke.

Helhetlig tiltaksplan

Rektoren ved skolen i Kjølsdalen forteller at de sendte inn innspill første gang 22. mai 2015, deretter et nytt innspill i 2016, før de purret på at det skulle skje tiltak senest i november 2018.

– Planen vi sendte inn var mer helhetlig og handlet om mer enn bare rekkverk langs gangveien, så det vel kanskje derfor det har blitt liggende i systemet, sier Hals til NRK.

Han forteller at vegvesenet har gjort strakstiltak på strekningen.

– Vegvesenet har gjort noen småting, men ikke berørt de mest problematiske områdene, som at det mangler fysisk skille mellom 80-sonen og gangveien, sier han.

– Behov for rekkverk på større deler av strekninga

Vegvesenet forteller at det ble gjort en trafikksikkerhetsrevisjon så seint som i mars i år. Den revisjonen viser at det blant annet er behov for rekkverk på større deler av strekninga, og ikke bare der ulykken skjedde.

– Når en vei blir bygd, blir den bygd etter de kravene som foreligger da, og man kan ikke oppgradere alle veiene hver gang man endrer krav, sier Svenn Egil Finden som er leder for veiavdelinga i Vegvesenet i Sogn og Fjordane.

Svenn Egil Finden i Statens vegvesen. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Han forteller at prosessen med å få på plass rekkverket er i gang, men at det tar tid.

– Vi har meldt inn behovet for rekkverk i budsjettprosessene, men så skal det først opp i budsjettbehandlingen, så prosjekteres og deretter ut på anbud, sier Finden.

– Frustrerende

Rektor Hals sier at han ikke vet om et rekkverk på området kunne avverget ulykken.

– Vi understreker selvsagt at det ikke kan sies noe om den tragiske hendelsen i går kunne vært unngått med de tiltakene vi påpekte, men den frykta som var der tidligere, har nå bare blitt ytterligere forsterka, sier Hals.

Han syns det er frustrerende at disse prosessene går sakte.

– Det er frustrerende at ting ikke blir gjort når det kan være så stor trafikkfare, sier han.

Også Finden i Vegvesenet mener at man må vente på rapporten fra ulykken før man kan konkludere om rekkverket kunne hatt noen effekt.