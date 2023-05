Lørdag ble en rekke oldtidsminner vist frem på en pressekonferanse i Egypt.

Sjef for Egypts øverste råd for fornminner og oldtidssaker, Mostafa Waziri, uttalte under pressemøtet at alt som ble funnet kan dateres tilbake til det 30. dynastiet i landet.

Dynastiet styrte Egypt for om lag 2400 år siden.

En kvinne fotograferer flere av småfigurene som ble gravd frem. Foto: Amr Nabil / AP

Flere balsameringsrom

Blant gjenstandene som ble vist fram var blant annet mumifiserte mennesker og dyr. De ble trolig balsamert i de to balsameringsverkstedene som ble undersøkt under utgravingen.

Også utstyr brukt i prosessen ble vist frem.

Store leirkrukker brukt for å oppbevare organer etter balsamering. Foto: Amr Nabil / AP

Under utgravingene fant arkeologer flere rom med benker av stein der de avdøde ble lagt for å bli balsamert.

Det ble også funnet flere leirkrukker til oppbevaring av innvoller og andre organer. Også instrumenter til balsamering og ulike gjenstander ble gravd frem.

Ett år med utgravinger

Mumiene og de andre gjenstandene ble oppdaget etter nærmere ett år med utgravinger av et stort område med graver i Saqqara sør for Kairo.

Området står på Unescos verdensarvliste og omfatter blant annet flere pyramider, dyregraver og gamle koptisk-kristne klostre.