Egyptisk forlegger: – Kampen mot jihadistene er mislykket

Det er to dager siden 305 mennesker ble drept i en grusom terroraksjon under fredagsbønnen i en moske i Nord-Sinai. Ennå har ingen tatt på seg skylda for massakren.

Samfunnsdebattant og forlegger i Egypt, Hisham Kassem tror sikkerhetssituasjonen vil forverre seg i Egypt.

– Sikkerhetssituasjonen i Egypt kan bli verre etter det verste terrorangrepet i Egypts moderne historie på fredag, det sier den egyptiske forleggeren og samfunnsdebattanten Hisham Kassem til NRK i Kairo.

Heksejakt

Før angrepet skal lokale IS-sympatisører ha advart landsbybeboere mot å utføre sufimuslimske ritualer. Den siste advarselen kom så sent som for en uke siden, forteller både egyptiske etterretningskilder og innbyggere i Al-Rawda i Nord-Sinai til nyhetsbyrået AP.

Forsker Jacob Høigilt mener Egypts president Abdel Fatah al-Sisi bruker helt feil strategi for å bekjempe jihadistene.

– I Egypt er det et enormt problem at myndighetene driver heksejakt på alle opposisjonelle enten de er fredelige eller ikke.

PRIO-forsker Jacob Høigilt sier jihadistene utnytter lokal misnøye overfor de sentrale myndighetene i Nord-Sinai. Foto: Julie Lunde Lillesæter / PRIO

Etter at det nye regimet tok makten i 2013 har de slått alle islamister i hartkorn med hverandre. Den eneste strategien de har for å bekjempe jihadister er militær og den har slått feil, sier forskeren som jobber ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

Frykter nye angrep

– Angrepet mot moskeen i Nord-Sinai viser hvor sterke jihadistene nå er, sier Kassem.

Han tror at jihadister fra IS kan ha tatt seg til Egypt etter at de mistet territorier i Syria og Irak.

– Den egyptiske hæren klarer ikke å bekjempe dem med sin offensiv på Nord-Sinai, den har ikke lykkes, sier han til NRK.

Kassem grunnla den uavhengige egyptiske avisa «Egypt i dag» og vet godt hvor liten tilgang journalister har til den urolige provinsen Nord-Sinai.

– President al-Sisis fremste løfte til folket er at han kan sikre stabilitet og sikkerhet. Det har han ikke klart og det kan få konsekvenser for ham, tror Kassem.

Og kanskje blir det verre, vi vet ikke hvor neste angrep kommer. Det kan skje mens jeg sitter på kafe eller er på kino, sier den tidligere redaktøren.

– Kan slå til igjen

– Dette er dårlig nytt for regimet. Når jihadistene kan slå til mot sine egne trosfeller, så kan de også slå til mot fabrikkarbeidere eller hvor som helst.

Det grusomme angrepet rammet en moske der mange sufister går. Terroristene har tidligere varslet at de vil slå til mot sufistene. Foto: STRINGER / AFP

Utenlandske investeringer er trygge i Egypt har presidenten lenge uttalt. Og han ønsker også flere turister til landet. Med det siste terrorangrepet er fremtiden svært usikker for begge deler, sier Kassem.

Den norske PRIO-forskeren Jacob Høigilt sier at problemene i Nord-Sinai ikke kommer ut av ingenting.

– Folk i den nordlige regionen føler ikke at de hører til Egypt. De føler seg dårlig behandlet siden de ikke får ta del i den samme utviklingen hovedstaden Kairo har hatt. Misnøyens årsaker blir ikke tatt tak i.

Høigilt ser ikke noen snarlig løsning på Egypts problemer. Det er presidentvalg i 2018, men han tror dette kommer til å bli rigget som ved forrige valg. Den gang vant al-Sisi med 96 prosent av stemmene.