Efta-avgjørelse om trygdeskandalen: – Snakker om flere milliarder

Onsdag kom Efta-domstolen med sin avgjørelse i Nav-saken. Avgjørelsen gir lite rom for tolkning, ifølge Lægreid.

Her ble det slått fast at Efta-domstolen mener Norge og Nav ikke har anledning til å stille krav om at nordmenn som mottar trygd skal oppholde seg i Norge.

Og at dette har vært gjeldende siden Norge gikk inn i EØS-avtalen i 1994.

Domstolen mener slike begrensninger verken kunne pålegges før eller etter 2012. Det har vært uenighet om hvorvidt Norges feilpraksis også gjelder før det tidspunktet.

Derfor mener Lægreid at alle trygdesaker helt tilbake til 1994 må gjenopptas.

– Efta-domstolens konklusjon i dag medfører at alle sakene helt tilbake til 1994 må gjenopptas. Det gjelder alle straffesakene og alle sivile tilbakebetalingssaker. Da snakker vi om mange tusen personer. Da snakker vi om flere milliarder, sier advokat Lægreid til NRK.

– Negativ overraskelse for regjeringen

Efta-avgjørelsen setter ikke punktum i Nav-saken. Det er det avgjørelsen til Høyesterett som gjør.

Ifølge Høyesterett er det usikkert når saken vil behandles der, men sannsynligvis skjer det etter sommeren.

Advokat Olav Lægreid. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Dette er jo en negativ overraskelse for regjeringen. Her har Efta-domstolen gitt en klar retning på de spørsmålene som er stilt at det bør gjenstå veldig lite tolkningstvil her, sier han.

Det har vært usikkert om Norge kun har gjort feil siden 2012, da EU fikk en ny trygdeforordning.

Lægreid mener Efta-domstolen nå slår fast at feil har blitt gjort i lengre tid:

– Det følger allerede av EØS-avtalen. Det er det Efta-domstolen slår fast. Derfor er det ikke relevant å trekke fram forordningen fra 2012 når det gjelder aktivitetskrav og oppholdskrav. Det er ingen forskjell på før 2012 og etter 2012. Denne typen restriksjoner har vært forbudt hele tiden.

Konklusjon i Høyesterett

Redaktør i Rett24 og jurist Kjetil Kolsrud har fulgt Nav-saken tett. Også han er tydelig på at de norske reglene har vært i strid med EØS-reglene siden 1994.

Kolsrud vil ikke spå hvordan Høyesterett vil konkludere:

– Høyesterett kommer til å legge svært stor vekt på avgjørelsen fra Efta, sier Kolsrud til NRK.

Ifølge Rett24 ble en dom som har blitt reelt behandlet i Høyesterett plukket ut til å være en eksempel-sak for EØS-juristene.

I dommen fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri.

Årsaken var at han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger.

– Efta-domstolen har fått en eksempelsak forelagt hvor en person gjentatte ganger hadde lengre opphold i Italia mens han mottok arbeidsavklaringspenger. Hvor heldig er den type atferd for å bli fulgt opp og komme seg i jobb?

– Det burde inspirere Nav til nye arbeidsmetoder, svarer Lægreid.

I juni i fjor oversendte Høyesterett 16 EØS-spørsmål i Nav-saken for uttalelse fra Efta-domstolen.

Det var i 2019 at trygdeskandalen sendte sjokkbølger gjennom det norske samfunnet.

Ifølge Nav er 5119 personer hittil identifisert som rammet av EØS-feilen.

765 av disse personene har fått uberettiget tilbakebetalingskrav fra Nav.

4078 personer har fått uberettiget vedtak om avslag, stans og avkorting på ytelser.

276 personer har fått både uberettiget tilbakebetalingskrav fra Nav og uberettiget vedtak om avslag, stans og avkorting.

En gransking som ble klar i fjor sommer mente at alle, men særlig Nav og Arbeids- og sosialdepartementet, hadde skylda for feiltolkningen av regelverket.