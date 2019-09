Trass i tilbakegangen både fylkesvis og på landsbasis, var det stor jubel og applaus på Aps valvake då dei første tala kom klokka 21.

Særleg dei unge AUF-arane bidrog med ståande applaus bakarst i salen, mens andre tok det heile med fatning.

Folk har frykta å kome under 20 prosents oppslutning på landsbasis, men det var likevel skuffande å få 24,3 prosent av stemmene i første måling klokka 21. Det er langt unna oppslutninga på 33 prosent i kommune- og fylkesstyrevalet i 2015.

Klokka 22.30 hadde oppslutninga auka til 25,1 prosent på landsbasis.

Ap-arane jubla for dei gode resultata til andre samarbeidsparti på venstresida, og for dei dårlege resultata til regjeringspartia. Det blei buing for Folkeaksjonen nei til meir bompengar.

– No var jo resultatet vi fekk i 2015 eit historisk godt valresultat, så å samanlikne seg med det, gir nokre utfordringar i seg sjølv, påpeiker nestleiar Hadia Tajik.

Nestleiar Hadia Tajik på Aps valvake i Oslo Foto: Truls Antonsen / NRK

– Men det vi ser på målingar no er at venstresida står ganske sterkt, og det er avgjerande for mange av dei store byane, som Oslo og Stavanger. Vi har stort håp om framleis å halde posisjonen fleire stader, seier ho til NRK.

Optimistisk i Oslo

I Oslo går Ap kraftig tilbake til 19,8 prosent blant førehandsstemmene, samanlikna med ei oppslutning på 32,0 i valet i 2015.

Det er framleis raudgrønt fleirtal i hovudstaden, også utan Raudt, ifølgje førehandsstemmene som blei presenterte klokka 21.

Leiar for Oslo Ap, Frode Jacobsen, seier at det vil vere ein «historisk kveld» dersom kveldens første prognose frå NRK også blir det faktiske valresultatet.

– Det er første gong på femti år at Arbeidarpartiet blir attvalde i Oslo.

– Men de har gjort eit særs dårleg val i Oslo Ap?

– For Arbeidarpartiet sin del håper vi at kvelden skal gjere at vi kjem høgare opp enn det denne prognosen viser. Men først og fremst er vi glade for at vi får styre denne byen vidare. Fire nye år med Raymond skal ta byen vidare i den retninga folk ønsker, sterkare fellesskap og meir klimavenleg politikk, seier Jacobsen.

Håper på gode alliansar

I Bergen ligg Ap an til å gå kraftig tilbake frå 37,8 prosent i 2015 til 19,3 prosent av førehandsstemmene i år. Folkeaksjonen nei til meir bompengar er på vippen dersom førehandsstemmene slår til.

– Denne valkampen har bomkrisa til regjeringa dominert. Trygg økonomisk styring og heilskapleg tenking har ikkje vore det mest trendy i år. Men Ap er eit ansvarleg parti som sørger for at arbeidsfolk får ein betre kvardag. Saman med andre parti på venstresida trur vi at vi kan få det til i fleire kommunar og byar, seier Tajik.

Nestleiar Hadia Tajik og varaordførar Kamzy Gunaratnam i Oslo på Aps valvake. Foto: Truls Antonsen / NRK

Edrueleg gjeng

Arbeidarpartiet har gått kraftig tilbake på ei rekke meiningsmålingar før valdagen.

I kveld var det derfor ein edrueleg gjeng som samla seg til Aps valvake på Oslo kongressenter, Folkets hus, i Oslo sentrum.

– Her er det mange som har stått på for å få ut bodskapen til Ap om å styrke fellesskapa og å få ned forskjellane, men vi har jo sett målingane vi også. Eg trur vi har eit realistisk forhold til kva vi går inn i, sa Tajik i 20-tida.

Stortingsrepresentant Espen Barth Eide sa på førehand at alle var veldig spente.

– Dette er ein festaften for demokratiet. Eg trur at venstresida gjer det bra og at Ap vil halde på posisjonen som det dominerande partiet der - sjølv om vi får litt justeringar, og at vi har god sjanse til å vinne i alle fall fleire at dei viktige byane, seier den tidlegare utanriksministeren.

– Vil det dempe festen om Senterpartiet, bompartiet og Miljøpartiet Dei Grøne gjer det for bra?

– Det viktige er om vi kan lage gode koalisjonar. Det går til dømes veldig bra med MDG i Oslo og vi vil gjerne halde fram med nettopp dei og SV der, seier Barth Eide.

Spent stemning på Aps valvake. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Små marginar

Det Ap er mest spent på er Oslo og Viken fylke, og ei rekke kommunar landet over, ifølgje partisekretær Kjersti Stenseng.

Som rogalending er Tajik ekstra spent på korleis det vil gå i Stavanger, som har vore styrt av høgresida ei over to tiår.

– Sjølv om marginane er små, ser det ut til at det kan vere mogleg for Ap, saman med andre parti, å styre den byen. Eg håper i alle fall veldig på det, seier Tajik.

– Utrendy med trygg økonomisk styring

Søndag uttala partileiar Jonas Gahr Støre til VG at han vil vere verken nøgd eller nedslått om Ap endar med ei prosentvis oppslutning midt på 20-talet på landsbasis. Det trass i at Ap fekk 33 prosent ved kommune- og fylkestingsvalet i 2015.

Tajik samd i at dei då kan vere moderat nøgde.

– Eg trur nøkkelordet her er «moderat». Det har vore ein ganske tøff valkamp og bomkrisa har dominert den nasjonale dagsordenen og prega dei lokale valkampane. Så har vi sett at einsakspartia har fått mykje merksemd, seier nestleiaren.

Spente og slitne

– Vi er spente og slitne, og begge deler er veldig lov, seier partileiar Jonas Gahr Støre etter å ha blitt teke imot av Aps valvake i Oslo med jubel og applaus like over klokka 20.30.

Han takkar partikameratane og fagrørsla for innsatsen i valkampen og gratulerer AUF med skulevalet.

Like før sa han til NRK at han hadde ei god magekjensle.

– No er det veldig spennande. Eg prøver ikkje å tenke på tal, sa Støre då NRK møtte han på Ap-kontoret på Youngstorget.