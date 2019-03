E24: Norwegian vil holde Boeing økonomisk ansvarlig

Tirsdag fulgte Norwegian etter flere andre selskaper og parkerte alle sine 18 Boeing 737 MAX-8 på bakken på ubestemt tid.

Hele det europeiske luftrommet er stengt for flytypen etter at det har vært to alvorlige ulykker med flytypen på under et halvt år.

Norwegian jobber på spreng med å booke om passasjerer som er berørt.

Regningen for ekstrautgiftene vil selskapet sende uavkortet til flyprodusenten Boeing, skriver E24.

– Vi kommer til å sende hele regningen til Boeing. Norwegian skal ikke ha noen økonomisk belastning for at et helt nytt fly ikke kan brukes i trafikk, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til avisen.

Så langt i dag har selskapet måttet innstille 19 avganger som følge av problemene.