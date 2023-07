E16 stengt i Flåm etter stort steinskred

E16 er sperret av steinskredet som gikk ved Fretheim i Aurland kommune klokka 00.56 natt til lørdag.

– Det er ikke noe som tyder på at folk eller biler er tatt av skredet, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til NRK.

Stedet er mellom de to tunnelene Fretheimtunnelen og Onstadtunnelen, der det ikke er bebyggelse.

Hørte skredet

Steinskredet kom fra stor høyde og gikk langt ut i sjøen. Foto: privat

Skredet kom fra stor høyde, krysset veien og gikk ut i sjøen.

John Håland som bor i Flåm, tok bilde av skredet.

Han sier «det buldret godt».

Etter at det gikk et mindre skred i området tidligere på fredagen, har Vegvesenets folk vært på stedet. En gangvei sperret av.

De er sikre på at det ikke er gått folk eller biler i det nye, større skredet, sier operasjonslederen i politiet.

Tok med seg kraftlinjer

Steinraset tok med seg flere kraftlinjer. Dette førte til brann i terrenget og mye røyk. Ifølge politiet har flammene nå dødd ut.

Området er foreløpig for usikkert til at nødetatene og Vegvesenets folk har kunnet bevege seg inn til rasstedet. Det vil først skje etter at dagslyset er kommet og en geolog har vurdert faren for flere ras.

Politiet vurderer løpende om nærliggende bolighus må evakueres.

Vegmeldingssentralen skriver at det er omkjøring via riksveg 7 over Hardangervidda.