E-tjenesten: – Russland har tusenvis av cyberkrigere og Norge på mållisten

Den prestisjetunge prisen gikk i år til 11 ulike statlige og private institusjoner som jobber med cyberforsvar, blant andre PST, NSM og Etteretningstjenesten.

Sofie Nystrøm, avdelingsdirektør, cyber og det digitale domenet i E-tjenesten, sier prisen er en klapp på skulderen til alle som jobber med å nøste i hvem som står bak cyberangrep mot Norge.

– Det er de som kan kode og knekke kode som er de virkelige heltene her. De som hver dag, i helger og på fritiden tenker over «hvordan skal vi klare å komme gjennom syv lag med kryptering?» og «hvordan skal vi analysere denne koden?». Det er en enorm jobb og ingen som egentlig ser kompleksiteten de står i, enten det er i politiet, NSM eller hos Telenor.

PRISOVERREKKELSE: Jonas Sønsteby overrakte prisen til kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler. De mottok prisen på vegne av i alt 11 ulike institusjoner. Foto: Rollo Tomasi

– En vekker at Stortinget ble angrepet

Nystrøm sier oppmerksomhet rundt arbeidet med cybersikkerhet er svært viktig, og tror dataangrepet mot Stortinget i august var en vekker.

– Mange har nok trodd at vi har et veldig høyt sikkerhetsnivå i Norge, og at vi klarer å beskytte oss mot denne typen operasjoner og angrep.

Utenriksdepartementet gikk senere ut og slo fast at det var Russland som sto bak angrepet.

BLE ANGREPET: 24 august varslet Stortinget om at de folkevalgte var utsatt for et dataangrep. Foto: Stortinget

Etteretningstjenesten tror denne typen angrep kan øke i årene fremover.

– Det er tusenvis av cyberkrigere i det russiske statsapparatet som har forskjellige mål, og Norge er på den mållisten. De jobber metodisk, dag for dag, helt til de har oppnådd målet om tilgang til norske systemer.

God «timing»

Kontraetterretningssjef i PST, sier også at prisen kommer på et godt tidspunkt.

SKJULT TRUSSEL: Hanne Blomberg i PST sier det kun er noen få nettverksoperasjoner som er offentlig kjent, og at mange ikke oppdager hva de utsettes for. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Prisen bidrar til å ha fokus på en trussel som den norske offentligheten burde øke sin bevissthet om. Norske virksomheter er nødt til å bli bedre til å sikre sine digitale verdier.

Hun viser til at PST i mange år har understreket at nettverksoperasjoner mot norske virksomheter er en alvorlig trussel og at statlige aktører i økende grad har brukt dette som metode.

Binders for samhold

I begrunnelsen for valget av prisvinnere skriver Sønstebyfondet:

«Det går en direkte linje mellom Gunnar Sønstebys livslange innsats i demokratiets tjeneste til den innsats som nå gjøres på et helt nytt, men like utsatt frontavsnitt»

En symboltung binders til prisvinnerne vitner om båndet til nordmenn som sto sammen under okkupasjonen for 70 år siden.

BINDERS: Alle prisvinnerne fikk hver sitt armbånd med en binders som symboliserer samholdet under andre verdenskrig. Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

– Det samholdet som cyberforsvarerne har for å sikre Norge er viktig, så dette går langt inn i hjerterota, sier Sofie Nystrøm.