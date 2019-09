E-tjenesten og PST: Ingenting som støtter påstander om russiske styrker på norsk jord

– Vi har ingen informasjon i retning av påstandene i denne saken, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten til NRK.

Nettstedet Aldrimer.no publiserte før helga en rekke oppsiktsvekkende saker om at russiske spesialstyrker skal ha gjennomført en øvelse der de tok seg inn på norsk jord.

I sakene kom det fram opplysninger om at taktiske innsatsgrupper skal ha gått i land på Svalbard.

Aldrimer.no skrev at de hadde en rekke kilder til opplysningene, men alle kildene var anonyme og ingen snakket åpent om de sterke påstandene om russiske styrker på norsk jord. Redaktør Kjetil Stormark mener fortsatt at sakene er basert på solid kildegrunnlag og er korrekte.

Til tross for at nettstedet har skrevet at de har kilder som opplyser at norske myndigheter er kjent med opplysningene fra alliert etterretning, avviser Forsvaret at de har fått noen slik informasjon fra våre samarbeidspartnere internasjonalt.

– Forsvaret har ingen egen informasjon eller informasjon fra våre allierte om de påstander som fremmes i denne saken, sier pressevakt i Forsvaret og talsperson for forsvarssjefen Frank Sølvsberg til NRK.

PST: – Ingen dekning for slik russisk aktivitet

Nettstedet skrev også at russiske militære enheter skal ha drevet rekognosering inne på Fastlands-Norge ved hjelp av personer i sivil bekledning.

I sakene ble det skrevet at den russiske aktiviteten blant annet skulle være knyttet til nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Blant annet ble det nevnt trening på å kutte fiberkablene mellom Svalbard og Fastlands-Norge.

Martin Bernsen i PST Foto: Knut-Martin Løken / NRK

NRK har vært i kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste som også avviser tydelig at de vet noe om en slik russisk aktivitet.

– Vi har ingen dekning for å si at noe av det de skriver om fremmede styrker på norsk jord er sant, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i PST til NRK.

Stormark: – Vi har solid kildegrunnlag

NRK har spurt redaktør for Aldrimer.no, Kjetil Stormark, hvordan han stiller seg til uttalelsene fra E-tjenesten, Forsvaret og PST.

– Dette har jeg ingen kommentar til, utover at jeg registrerer at det her drives lingvistisk gymnastikk for å danne grunnlag for dementier, svarer Stormark til NRK.

Redaktør Kjetil Stormark i Aldrimer.no fastholder at han har gode kilder for opplysningene nettstedet har publisert. Foto: Jonas Sætre / NRK

Redaktøren for nettstedet opplyser at de allerede før publisering av sakene om russiske styrker på norsk jord hadde omfattende runder der de ba om svar og opplysninger fra de samme myndighetene.

– Da ble ikke saken dementert, forteller Kjetil Stormark.

Han vil dog ikke svare på hvorfor ingen kilder står fram åpent i nettstedets artikler, om det er en så alvorlig situasjon som beskrevet.

– Vi har et solid kildegrunnlag. Når vi har noe mer å melde journalistisk, vil det skje i form av nyhetssaker på aldrimer.no. Jeg ønsker ikke å bidra til den kildejakten som nå pågår, svarer han.

Russland: Falske nyheter

Også Russland har reagert på sakene på Aldrimer.no.

Den russiske ambassaden la fredag ut ei melding på sine Facebook-sider der de motsier opplysningene i nettstedets artikler.

– Informasjonen om angivelig aktivitet av russiske spesialstyrker på Spitsbergen framstilt i artikkelen av «Aldrimer.no» er en falsk nyhet. Vi kan ikke karakterisere den som noe annet enn grov provokasjon, skriver ambassaden.

Videre kritiserer de Aldrimer.no for manglende journalistisk etikk, og fremmer selv tanker om at artiklene kan være del av en intern kamp om penger til forsvaret.

Kjetil Stormark har ikke ønsket å kommentere publiseringen fra den russiske ambassaden.