Etterretningstjenestens våpenskole, på folkemunne kalt «spionskolen», var tidligere en høyskole med akkreditering fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

Men i forbindelse med Forsvarets utdanningsreform i fjor, ønsket Etterretningstjenesten selv å bli omgjort til en fagskole. Det får NRK opplyst av Forsvarsdepartementet (FD).

Skolen ble da omgjort til en toårig fagutdanning, og de siste bachelorstudentene gikk ut av skolen i sommer.

Dette betyr at studenter ved skolens språk- og etterretningsutdanning ikke lenger tilbys et bachelorstudium som gir studiepoeng. Det er nå satt i gang en prosess for å re-akkreditere skolen, forteller oberst Trond Nilsen, sjef for utdanningsseksjonen i Forsvarsstaben.

– Det vi konkret jobber med er å se på muligheten for å akkreditere språk- og etterretningsutdanningen som en bachelorutdanning slik den var tidligere. Ambisjonen er at vi skal ha dette klart til sommeren. Så får vi se om vi får det til, eller om vi må vente ett år til, sier Nilsen.

Oberst Trond Nilsen, sjef for utdanningsseksjonen i Forsvarsstaben, har ambisjoner om å kunne tilby bachelorutdanning i etterretning til sommeren. Foto: Cicilie S. Andersen

Han bekrefter at planen er å legge språk- og etterretningsutdanningen under Forsvarets høgskole, som ledes av Henning-André Frantzen, mens den faglige delen av skolen fortsatt skal være etterretningssjef Morten Haga Lunde sitt ansvar.

– Her er det to generaler som skal slåss om ressursene, dere frykter ikke at det kan bli revirkamp med denne løsningen?

– Det er vel ikke noe spesielt med denne saken her, vi har mange saker hvor sjefer må samarbeide på tvers, så det forutsetter jeg går helt fint, svarer Nilsen.

– Revirkamp i Forsvaret

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap), reagerer på at skolen i dag ikke tilbyr akkreditert utdanning.

– Vi mener dette er alvorlig for forutsigbarheten til studentene. Vi må få tak i de beste studentene for å ha en god etterretningstjeneste, derfor skulle dette vært avklart for lenge siden, slik at det ikke skapes den usikkerheten man står oppe i nå, sier hun.

– Hvordan tolker du at det er så mye fram og tilbake med akkrediteringen?

– Jeg tolker dette som en del av revirkampen i Forsvaret, som av og til kan skape så stor usikkerhet som det har gjort i dette tilfellet her, og det er alvorlig for studentene og mulighetene til å utdanne de beste.

Hun mener det raskt må komme en avklaring, og ber forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ta ansvar og skjære igjennom.

Leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt, krever avklaring om hva skal skje med skolen, og vil ikke vente helt til sommeren på svar. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg mener at forsvarsministeren over jul må avklare hva som er hans planer for denne skolen, får studentene som går der studiepoeng? Hva slags akkreditering tar han sikte på, og hvordan skal forholdet være mellom Forsvarets høgskole og Etterretningstjenesten? spør hun.

Etterretningstjenesten har selv ikke ønsket å kommentere saken, kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene, skriver i en e-post til NRK:

– Saken om akkreditering er for øvrig i prosess, og vi ønsker ikke å kommentere noe utover det Forsvarsstaben allerede har gjort.

Også Forsvarsdepartementet sier de ikke har noe å legge til utover det Forsvaret allerede har sagt i saken.