E-sjefen etterlyser debatt om overvåking og personvern

– Situasjonen er alvorlig. Vi ser økt antall angrep, eller forsøk på angrep i Europa, spesielt fra grupper med forbindelser til IS.

Det sier etterretningssjef Morten Haga Lunde. Siden januar 2015 er 564 personer drept i terror i Europa. De fleste angrepene er gjennomført av personer tilknyttet IS.

Det seneste angrepet skjedde i Barcelona. I alt ble 16 personer drept da en varebil kjørte inn i en folkemengde i hovedgaten La Rambla.

Haga Lunde forteller NRK at de registrerer stadig mer ekstrem propaganda fra jihadistisk kilder.

– Vi har sett oppfordring til kidnapping av barn, og ildspåsetting. Det er enkle, men veldig effektfulle metoder som beskrives i propagandamagasiner, og som da fanges opp i ulike miljøer rundt omkring.

BARCELONA: 16 mennesker mistet livet da en varebil raste oppover La Rambla den 17. august. Foto: Guri Norstrøm / NRK

Ønsker større adgang til digital overvåking

E-sjefen mener god integrering og annen forebygging er de beste tiltakene mot jihadistterror.

Samtidig ønsker han seg større adgang til å overvåke det digitale rommet. Altså data og nettrafikk.

– Det er der vi finner kommunikasjon og planlegging. Det er der vi finner kommandokontroll til forsøk på terror, eller planlegging av terror i Europa.

– Kunne man avverget terror av den typen som skjedde i Barcelona hvis man kunne overvåket nettet mer?

– Kanskje. Det er umulig å garantere. Men det gir oss i alle fall en større mulighet enn det vi har i dag.

– Er vi for opptatt av personvern, og ikke nok opptatt av de truslene som vi står overfor?

– Det vil jeg ikke si. Det er legitimt å være opptatt av personvern og menneskerettigheter. Men vi må som samfunn ha en diskusjon om det. Jeg tror den diskusjonen så vidt har begynt, sier Haga Lunde.

OVERVÅKING: E-sjefen understreker at han ønsker å bevare personvernet, men vil Foto: Torgeir Haugaard / FORSVARET

E- sjefen understreker at denne diskusjonen må tas, for å bevare personvernet og menneskerettigheter, ikke for å rokke ved det.

– Vi må diskutere menneskerettighetene og personvernet nøye. Dette satt opp imot ønsket om å beskytte befolkningen i forhold til den enkeltes individuelle behov når det gjelder personvern og menneskerettigheter. Og dette er en viktig diskusjon som våre politikere må ta i oppløpet til behandlingen av et mulig digitalt grenseforsvar.

Bekjempes ikke militært

Per nå er om lag 40 personer, blant de cirka 10 kvinner, fra Norge tilsluttet IS. Trolig er de fleste i Raqqa i Syria.

E-sjefen sier å bekjempe ekstremistene militært er en løsning, men mener forebygging er viktigst.

– Vi kan bekjempe de militært, men det kreves helt andre tiltak for å redusere det som IS og Al-Qaidi har kapitalisert på. Altså misfornøyd, arbeidsløs, og i stor grad mannlig ungdom ifra de muslimske områdene. Vi må endre den situasjonen rett og slett for å forebygge terroren på et tidlig stadium.