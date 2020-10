Dystre tall for unge arbeidssøkere: – Det eneste var å starte egen bedrift

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronapandemien gjør at unge og nyutdannede møter et arbeidsliv i krise. For bedrifter sier opp eller permitterer ansatte og setter ansettelser på vent. Det gir færre jobber å velge i, samtidig som flere erfarne søkere er på jobbjakt.

Og tallenes tale er klar:

Nyutdannede og søkere uten erfaring stiller nå svakere hos fire av ti bedrifter sammenlignet med et år siden, viser NHOs bedriftsundersøkelse.

– Jeg er dessverre ikke overrasket, men jeg er veldig bekymret. Det viser hvordan vi i verste fall risikerer å miste en hel generasjon av ungdom ut i permanent ledighet, sier Ole Erik Almlid, som er administrerende direktør i NHO.

Spørsmålet som NHO stilte på vegne av NRK i bedriftsundersøkelsen for uke 42 ga svar fra 2799 bedrifter.

Skapte egen jobb

– Superfrustrende.

Det er beskrivelsen Livia Sauter kommer med, når hun skal beskrive hvordan det har vært å prøve å få jobb under koronapandemien.

OPPFORDERER: Samtidig som hun selv ikke har planer om å søke jobb hos andre, så sier Livia Sauter at bedrifter som henter unge personer vil få ansatte som tenker nytt og kreativt. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Gudbrandsdalen-jenta har fagbrev i reiseliv, og skulle ut i en av bransjene som er hardest rammet av koronapandemien, turistnæringen.

Hun fikk faktisk først tilbud om en jobb, før hun mistet denne. Jobbjakten fortsatte, men uten at det bar frukter. Til slutt bestemte hun seg for å starte en egen bedrift.

– Jeg hadde tenkt at jeg trengte mer erfaring fra andre bedrifter, før jeg skulle starte min egen bedrift. Når du ikke har andre muligheter, så var det eneste å starte egen bedrift. At koronaen kom og ødela var det siste dyttet jeg trengte.

Frykter at ledigheten biter seg fast

Men alle kan ikke starte egen bedrift.

Ledigheten blant yngre er fremdeles høy i flere europeiske land etter finanskrisen fra 2008 og eurokrisen i 2011. De unge er de som lider mest under økonomiske kriser, er erfaringen vi kan trekke fra dette, sier NHO-sjefen til NRK.

– Det er fordi bedriftene tar vare på de man har. Når man til og med må nedbemanne, ser man ofte på ansiennitet.

Det viktigste nå er å unngå permanent ledighet blant unge, mener Almlid. Han lister opp tre tiltak for å unngå dette:

– Vi må redde bedriftene gjennom krisen, for da kan de ansette ungdom igjen. Vi må sikre at det er kompetansetiltak som sikrer at ungdom har den rette kompetansen, slik at de kommer seg inn i jobb. Og så må vi ha lønnsstøtte og lønnstilskuddsordninger, som gjør at det er lavere terskel for å komme seg inn i bedriftene for unge arbeidstakere.

På spørsmål om bedriftene har et spesielt ansvar nå for å gi de yngre sjansen, svarer Almlid at han møter mange bedrifter som er spesielt opptatt av dette.

– Mange er spesielt opptatt av lærlinger og å ta vare på disse nå.

Selv om Almlid tegner et dystert bilde, har han en beskjed til unge arbeidssøkere:

Ber om dugnad

Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo merker at det er vanskeligere for nyutdannede å få jobb på grunn av koronakrisen.

– Veldig mange er fortsatt i en krisesituasjon, og har fortsatt ikke gått inn i modus for den nye hverdagen, hvor alt er som før, forteller lederen ved senteret, Gisle Hellsten.

HÅP: Gisle Hellsten, som er leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, har en beskjed til dem som sliter med å få jobb: – Dessverre er du ikke alene om dette. I det ligger det litt trøst. Foto: Tron Trondal

Han tror det vil ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg. Rekrutteringsansvarlige bør ta høyde for at flere kan få hull i CV-en på grunn av en helt spesiell situasjon, mener han.

– Vi må ha en dugnad for å få sysselsatt så mange som mulig så raskt som mulig.

– Likevel betyr det at man heller ikke som nyutdannet skal sitte stille og vente på at dette går over. Forsøk å se om det finnes muligheter og ting du kan gjøre, og som holder deg i aktivitet og gir verdifull kompetanse.

Tilbake i Gudbrandsdalen ser Sauter veldig lyst på fremtiden for reiselivsbedriften hun har startet.

– Jeg er sikker på at jeg kommer til å klare å skape min egen arbeidsplass. Jeg tror vi kommer til å se mange nyoppstartede bedrifter og nytenking fremover. Vi blir rett og slett tvunget til å tenke annerledes.