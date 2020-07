Dyster utvikling i antall motorsykkelulykker

– Motorsykkelulykker har vært en utfordring i mange år, men det har kanskje vært spesielt synlig i år, sier Rolf Mellum, avdelingsdirektør for veiavdelingen i Statens Havarikommisjon.

OPPFORDRER TIL FORBEREDELSER: Rolf Mellom i Statens Havarikommisjon mener det er viktig at motorsyklistførerne er godt forberedt før de legger i vei på motorsykkel, både i form av utstyr, men også rikelig med trening. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

I løpet av juni døde seks av ni personer i trafikken på motorsykkel, og så langt i juli har ytterligere to personer mistet livet i MC-ulykker.

Det gjør Havarikommisjonen bekymret. De vurderer nå om de skal se nærmere på enkelte av disse ulykkene.

– Det er klart at hvis de utgjør en større andel av ulykkesstatistikken, så vil det være interessant for oss. Foreløpig har vi ikke gjort det, men vi mottar stadig informasjon som gjør at vi er på alerten på den saken, sier Mellum.

Økt pågang

Kjøreskolelærer ved Driving Trafikkskole på Ullern i Oslo, Fred Nael, merker at pågangen til å ta motorsykkellappen er stor på denne tiden av året.

Han synes det er skremmende at så mange liv går tapt på motorsykkel, og tror at det finnes forbedringspotensialet i opplæringssystemet ved kjøreskolene.

Blant annet mener han at kjøreskolene bør ha mer fokus på de voksne.

– Hvis man går inn og leser læreplanen og forholder seg til de lovene og reglene som er per nå, er det veldig mye fokus på de yngre. Men i MC-miljøet er det ikke de yngre som dør, det er de over 40. Det er de som trenger mer fokus, sier han.

Drømmer om motorsykkeltur til Vestlandet

Kristian Dønvold er imidlertid en av de yngre som drømmer om frihet, fart og spenning. Han gleder seg til å få motorsykkellappen så han kan besøke besteforeldrene sine på Vestlandet, men aller først må det elementære på plass.

– Jeg har sett en del videoer om hvordan man skal gjøre det. Det ser så lett ut, men det er virkelig ikke det, sier han til NRK og legger til:

– Jeg har alltid hatt en interesse for det, jeg synes det har vært veldig kult. Også er det en helt fantastisk følelse å kjøre sykkel.

KREVER MYE TRENING: Kjøreskolelærer Fred Nael hadde i dag opplæring med Kristian Dønvold. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

Oppfordrer til gode forberedelser

Mellum i Statens Havarikommisjon er tydelig på at vi aldri kan akseptere at det går galt i trafikken.

– Vi må holde trøkket oppe og påvirke til at ulykkestallet går ned. Men det er også viktig at den enkelte forstår hvilken risiko han løper når han setter seg på en motorsykkel og kjører ut i trafikken.

Han oppfordrer alle som skal begi seg ut i trafikken på motorsykkel til å være godt forberedt, både i form av riktig utstyr, men også i form av skikkelig trening.

–MC-ulykker er spesielt, for det å kjøre motorsykkel er krevende. Det er en krevende ferdighet og du er veldig utsatt. Hvis det først skjer en ulykke, så er ofte konsekvensene veldig store. Du må tenke deg om, gjerne to ganger, og du må sørge for å være godt forberedt, sier Mellum til NRK.