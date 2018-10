Dyster rapport fra Skottland – barna ble seksuelt misbrukt og slått med kors

GRÅT: Theresa sier hun gråt da hun leste rapporten. Når man ser det svart på hvitt, tenkte jeg: Det var virkelig brutalt det som skjedde. Foto: Hallgeir Aunan / NRK

«Barn som vokste opp på Smyllum Park ble seksuelt misbrukt og slått med gjenstander som hårbørster og kors. De ble ydmyket og tvangsforet,» viser den foreløpige rapporten fra Scottish Child Abuse Inquiry (SCAI).

Smyllum Park var et barnehjem for skotske barn fra ressurssvake hjem, og fra 1864 frem til 1981 hadde nonnene som drev stedet ansvaret for minst 11.600 barn.

Theresa, som har vært bosatt i Norge siden 1985 var ett av disse barna, og ble ansett som et sentralt vitne da hun avga sin forklaring om årene ved barnehjemmet for SCAI i fjor.

Der fortalte hun hvordan en prest misbrukte henne seksuelt i kapellet, og hvordan en nonne brakk armen hennes da hun oppdaget hva som foregikk.

Det er den skotske høyesterettsdommeren Lady Smith som leder granskingen mot nonnene. I rapporten fester hun lit til Theresas forklaring og konkluderer med omfattende omsorgssvikt ved barnehjemmet.

I find that «Margaret Crawley» was sexually abused by a priest who visited Smyllum to say Mass over a period of several months. Lady Smith, Scottish Child Abuse Inquiry

(Theresa omtales som Margaret Crawley i rapporten, men har fraskrevet seg anonymitet)

– Jeg gråt da jeg leste det. Det føltes nesten som en slags oppreisning. Å lese konklusjonen svart på hvitt, går veldig inn på meg. «My God», var det meg? Har så mye forferdelig skjedd? sier Theresa til NRK.

I den 73 sider lange rapporten konkluderer Lady Smith med at:

barn ble seksuelt misbrukt av prester, nonner og andre ansatte

barn ble slått med blant annet kors og utsatt for fysisk avstraffelse

barn som vætet sengen, ble straffet fysisk og psykisk

barn ble tvangsforet

barn ble brukt til ulønnet arbeid

TILBAKE TIL SMYLLUM PARK: I desember i fjor besøkte Theresa barnehjemmet i forbindelse med vitnemålet hun avla til den nasjonale utredningskommisjonen. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Rapporten omtaler også Samuel Carr, som døde seks år gammel. Han fikk E.coli-infeksjon etter kontakt med en rotte. Carr blir beskrevet som underernært, og ble utsatt for omfattende fysiske overgrep av en nonne like før han døde.

Snakket på vegne av mange

– Det var tøft å stå frem, reise til Skottland og vitne i høringen – en stor byrde. Jeg følte at det var mange som sa at jeg måtte snakke på vegne av dem. Folk som ikke ble trodd – det var et stort press.

– Det var også tøft å snakke om misbruket foran fremmede.

Det er nå over ett år siden Theresa kontaktet utredningskommisjonen.

Hvordan har denne prosessen vært for deg?

– Jeg var nok ikke helt ferdig med det som hadde skjedd, og måtte snakke med en psykolog. Jeg er ikke bitter eller sint, men jeg har skjønt at jeg hadde en helt forferdelig barndom, og det har jeg nok aldri helt innrømmet før nå.

Nonner pågrepet

SEKS ÅR: Theresa var seks år gammel da hun ble sendt til Smyllum Park. Foto: Privat

SCAI ble opprettet i 2015 for å granske hva som hadde skjedd med barn som vokste opp i Smyllum Park og 86 andre institusjoner i Skottland.

Smyllum Park var et barnehjem som ble drevet av Daughters of Charity – en nonneorden fra 1600-tallet, som også drev barnehjemmet Bellevue House. SCAI innkalte i alt 54 vitner da høringene mot disse nonnene pågikk i fjor.

Etter det som har kommet frem har politiet siktet 11 nonner, en prest og fire lekpersoner. Flere av dem er siktet etter Theresas bidrag til SCAIs omfattende gransking.

– Dette er stort. Da dette startet tenkte mange at det blir vel med en gransking, og så kommer det en rapport. Men ingen trodde at noen kom til å bli arrestert, og ingen trodde at nonner og prester skulle havne i fengsel. Det er modig av Skottland, sier Theresa.

Om ikke lenge reiser hun tilbake til Skottland for å vitne i straffesakene mot nonnene.