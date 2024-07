Dyreste pundet på 24 år

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken Markets opplyser til NRK at norske kroner ikke har vært svakere mot britiske pund på 24 år.

DN meldte nyheten først, og viser til viser data fra Bloomberg. Avisen skriver at man må tilbake til april 2000 for å finne forrige gang pundet var på tilsvarende nivåer.

Tall fra Infront viser at et britisk pund i skrivende stund koster 14,03 kroner i valutamarkedet.

Det er kombinasjonen av en norsk krone som har svekket seg betydelig etter inflasjonstallene sist uke og en britisk valuta som har styrket seg i kjølvannet av valget i Storbritannia som er årsaken.

– Den britiske økonomien har klart seg bedre enn det mange hadde trodd, og man ser effekten av regjeringsskiftet og relativt til det som skjer i andre land som Frankrike. Man venter økt stabilitet i Storbritannia i kjølvannet av valget, sier han.

Rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken markets. Foto: Handelsbanken

4. juli ble det klart at Labour tok over makten etter 14 år med konservativt styre.

I finansmarkedene er det nå ikke priset inn et rentekutt i Storbritannia før utpå høsten.

– Det er ikke lenger kun fokus på Brexit og svak produktivitet, slik det har vært i flere år. Forventningsbildet til Storbritannias økonomi har endret seg, sier han.

Kronesvekkelse etter lavere vekst i konsumprisene

Den norske kronen har svekket seg kraftig i kjølvannet av at renteforventningene falt etter prisveksttallene som kom inn forrige uke.

Prisveksten svekket seg for sjette måned på rad.

– Prisveksten har dempet seg hver måned i et halvt år nå. Tolvmånedersveksten i juni er den laveste vi har sett på over tre år, sa Espen Kristiansen, seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå i forbindelse med at tallene ble lagt frem.

I juni varslet NB at første rentekutt lå an til å komme inn først i mars neste år.

Men.

Rentemarkedet har priset inn både en raskere og større rentenedgang enn det Norges Bank har lagt til grunn i sin siste pengepolitiske rapport.

Hodepine for Norges Bank

– Når krona svekker seg så mye som den gjør nå, så skaper det en utfordring for Norges Bank i den forstand at det hever rentebanen igjen. Satt på spissen så kan det bidra til en ny renteheving, sier valutastrateg Knudsen i Handelsbanken.

Norges Bank har tidligere kommunisert at sentralbanken er beredt til å heve styringsrenten på nytt dersom inflasjonen stiger mer enn ventet, eller at krona svekker seg mer enn det som er lagt til grunn i prognosene.

– Det er der vi står nå, sier han.