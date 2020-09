Eirik Hovind skal pusse opp soverommet. Snikkarane har endå ikkje byrja å snikre, men allereie har han betalt nær 60.000 kroner for oppussingsprosjektet. Av dei 60.000, gjekk 11.500 kr i gebyr til Drammen kommune for å få behandla byggesøknaden.

– Det er ganske dyrt berre for å bygge nytt tak og fjerne ein berevegg, meiner Hovind.

Dyrare etter kommunesamanslåinga

Det har blitt dyrare for drammensarane å søkje om byggjeløyve etter kommunesamanslåinga. Etter at Drammen slo seg saman med Nedre Eiker og Svelvik kommune, har prisen på å søkje om byggeløyve auka med 16.4 prosent for drammensarane, dersom dei søker om byggeløyve til oppføring av einebustad på 120 kvadratmeter.

Drammen er no ein av kommunane med høgast byggesaksgebyr. Og dei er ikkje dei einaste som har auka prisane.

FEIL RETNING: Anne Kristin Vie i forbrukarrådet seier byggesaksgebyra burde blitt billegare etter kommunereforma, ikkje dyrare. Foto: Forbrukerrådet

Ei undersøking gjort på vegner av forbrukarrådet, viser at 27 av 47 nye kommunar har fått høgare gebyr etter kommunesamanslåinga.

– Det går i ein heilt feil retning av det me hadde forventa, seier Anne Kristin Vie, fagdirektør for offentlege tenester og helse i Forbrukarrådet.

Med ei ny kommunelov og større kommunar hadde dei forventa at gebyra skulle gå ned. Det dei derimot ser, er at fleirtalet av kommunane har auka prisane.

– Det er for gale, seier Vie.

Varierer frå kommune til kommune

Det er store skilnader mellom kommunane når det gjeld kva det kostar å sende inn søknad om byggeløyve. I snitt krev dei nye kommunane om lag 18 400 kr for å behandle ein byggesøknad for oppføring av ein einebustad på 120 kvadratmeter.

Dei dyraste kommunane, Drammen og Nordre Follo, tar vel 40.000 kroner. Den rimelegaste, Heim kommune, krev berre 3000 kr. Det store fleirtalet krev mellom 15.000 og 25.000 kroner for ein bustad på denne størrelsen.

Denne skilnaden meiner Hovind er urettferdig.

– Det er jo litt urettferdig at me må punge ut med så mykje, medan andre må betale så lite.

Forbrukarrådet seier det er vanskeleg å forklare kvifor det er så store skilnadar mellom kommunane i kva dei krev i gebyr.

Byggesaksgebyret skal ikkje vere høgare enn det det kostar kommunen å produsere tenesta. Nokre kommunar subsidierer gebyret for å gjere det attraktivt å bygge i kommunen. Det kan forklare dei låge gebyra.

Dei dyrare gebyra er vanskelegare å forklare, seier Vie.

– Me ser det varierer kor mykje tid som vert brukt på å behandle søknadane. Behandlingstid varierer mellom 20 og 40 timar på ein søknad som burde ha same ressursbehov. Då må ein få stille spørsmål om dei driv effektivt nok og om dei tar for mykje betalt.

FRIDOM: Statssekretær Paal Pedersen seier kommunane må gå gjennom kva kostnadar dei reknar som sjølvkost slik at det ikkje blir unødvendig dyrt for innbyggjarane. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paal Pedersen (H), ser ingen grunn til at gebyret skal ha blitt dyrare i dei nye kommunane enn det var i dei gamle.

– Det er viktig at dei nye kommunane ikkje legg seg på nivået til kommunen som hadde det høgaste gebyret før samanslåinga.

Han oppmodar no kommunane til å gå gjennom kostnadane gebyret skal dekke.

– Kommunane skal ikkje tene pengar på gebyret. Den nye kommuneloven gjev tydelege rammer for kva som skal ligge i omgrepet sjølvkost. Då er det viktig at kommunane går gjennom dette på ein nøye og ryddig måte, for det er ingen grunn til at nokre kommunar skal vere mykje dyrare enn det mange andre er.

– Rimelege prisar

Ifølgje undersøkinga, la nye Drammen kommune seg på nivå med gebyret i Nedre Eiker kommune, som hadde det dyraste gebyret før samanslåinga.

Men det seier Heming Herdlevær, byplansjef i Drammen kommune, i mot.

RIMELEG: Heming Herdlevær, byplansjef i Drammen kommune, seier byggesaksgebyret er rimeleg.

– Det har me eigentleg ikkje gjort. Me har i stor grad følgd tidlegare Drammen sitt gebyrregulativ, men i nokre samanhengar har me nærma oss gebyrstørrelsane som var i Nedre Eiker kommune.

Han seier dei ikkje tener pengar på å behandle byggesøknadar.

– Me har ikkje eit spesielt fokus på å få inn mest mogleg pengar. Me har fokus på å få behandla den enkelte sak på best mogleg måte.

Han meiner gebyret dei har i nye kommunen er rimeleg.

– Gebyra skal svare til den jobben me gjer. Me meiner me har gebyr som svarar til arbeidsmengda kvar byggesak krev av oss.

Likevel seier han at dei vil ha ein gjennomgang av gebyrregulativet for at det skal bli enno meir tilpassa den enkelte sakstype.