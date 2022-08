Dyr pilotstreik gir blodrøde tall for SAS

Fredag morgen la SAS fram sin tredje delårsrapport som viser at streiken har slått ut hardt ut på resultatene.

Selskapet endte perioden 1. mai til 31. juli med et resultat før skatt på minus to millarder.

Streiken sto for mesteparten av underskuddet, hele 1,4 milliarder svenske kroner.

– Resultatet er preget av streiken vi har hatt, høye oljepriser og at vi har hatt utfordringer med avviklingen av trafikken i hele i Europa i sommer, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS Norge til NRK.

Streiken førte til over 4000 kansellerte flyvninger og 380.000 passasjerer ble rammet.

Kaller det «SAS' forsømte sommer»

Tapene øker sammenlignet med samme kvartal i fjor, til tross for at inntektene langt mer enn dobles.

Analytikerne ventet i forkant av tallene at SAS i 3.kvartal ville tape 1,85 milliarder svenske kroner før skatt.

– Mens konkurrentene styrer sikkert ut av underskuddsterritoriet, vil blodrøde tall fortsatt prege SAS's høysesongsregnskap, skrev flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank i forkant av fremleggelsen.

Analytikeren ventet at inntektene ville bli over ti milliarder kroner, men inntjeningen som ble lagt fram i dag viste at det ble langt svakere, med 8,6 milliarder kroner.

Kraftig økning i drivstoffkostnadene

SAS hadde i løpet av 3. kvartal utgifter til flydrivstoff på mer enn 2,8 milliarder svenske kroner, mot 618 millioner kroner i samme kvartal året før, kommer det fram i kvartalsresultatet.

Den kraftige veksten i drivstoffkostnadene kommer både av at flydrivstoffet har blitt langt dyrere, samt at selskapet til tross for streiken hadde langt flere flyvninger i kvartalet enn i pandemiåret 2021.

SAS har normalt sikret en del av sitt innkjøp av flydrivstoff. På grunn av usikkerheten i markedet skriver selskapet i sin kvartalsrapport at det ikke har sikret noe av sine ventede utgifter til drivstoff de neste 12 månedene.

– Jeg vil påpeke at i denne rapporten legger vi også fram at vi har gjort viktige framskritt i vårt arbeid med å transformere SAS, og vi er fast bestemt på å lykkes med denne transformasjonen, sier konserndirektør i SAS Kjetil Håbjørg.

– Det betyr å gjøre oss tilpasset et nytt marked, sier han.

Rekordoverskudd for Norwegian

Norwegian fikk et overskudd før skatt på vel 1,248 milliarder kroner i andre kvartal.

Til tross for rekordoverskuddet var selskapet ned over fem prosent på Oslo Børs i morgentimene torsdag. DN skriver at resultatet var 500 millioner kroner svakere enn hva ekspertene markedet hadde forventet.

– Resultatet er et skjønnmaleri av virkeligheten fordi det ligger 2,1 milliarder i engangsinntekt i tallene. Det sier flyanalytiker i danske Sydbank, Jacob Pedersen.

– Hvis man korrigerer for det, er man på et underskudd på 740 millioner norske kroner, legger han til.