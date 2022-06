Prinsesse Ingrid Alexandra fylte 18 år og ble myndig 21. januar, men på grunn av pandemien ble den offisielle feiringen utsatt.

Nå skal prinsessen, som en dag skal blir Norges dronning, feires to dager til ende.

Først blir det festmiddag på Deichman hovedbibliotek i Bjørvika i Oslo på torsdag, som er en gave fra regjeringen.

Dagen etter blir det gallamiddag og fest på Slottet.

Dit kommer Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det kommer frem av gjestelisten som Kongehuset har offentliggjort.

På spørsmål fra NRK, svarer kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet at han også har takket ja til å komme på festen på torsdag.

– Durek Verrett har også takket ja til festen regjeringen holder for prinsessen torsdag, sier Varpe til NRK.

Første gang etter forlovelsen

Det blir første gang det nyforlovede paret viser seg sammen i Norge etter forlovelsen. Det blir også den første offisielle tilstelningen sjaman Durek er med på som prinsesse Märtha Louises ledsager.

Paret kunngjorde tirsdag i forrige uke at de hadde forlovet seg.

Prinsessen og Durek Verrett, som har vært omstridt for flere av sine uttalelser om blant annet at han kan snu atomer, redde folk fra kreft, og at han er en reptil, bekreftet sitt forhold i mai 2019.

To generasjoner fra Sverige

Når prinsesse Ingrid Alexandra skal feires med gallamiddag på Slottet fredag, er flere fra de europeiske kongehusene blant gjestene.

Fra Sverige stiller hele kronprinsessefamilien, bekrefter Kongehuset nå.

Kronprinsesse Victoria, som er prinsesse Ingrid Alexandras fadder, og prins Daniel har nemlig med seg de to barna, prinsesse Estelle (10) og prins Oscar (6), for å feire den norske tronarvingen.

HELE FAMILIEN: Også prinsesse Estelle og prins Oscar skal feire den norske tronarvingen sammen med foreldrene sine. Foto: ERIK SIMANDER / AFP

Fra Danmark kommer kronprins Frederik, som også er den norske prinsessens fadder, og kronprinsesse Mary, og fra Spania kommer kong Felipe – også han er fadder.

Tidligere har det nederlandske kongehuset bekreftet at både kongeparet, kong Willem-Alexander og dronning Maxima, og deres eldste datter prinsesse Catharina-Amalia – nummer én i arvefølgen til Nederlands trone – kommer til Oslo. Catharina-Amalia fylte selv 18 år bare en drøy måned før den norske tronarvingen.

Inkludert kong Harald blir det dermed tre regjerende konger til stede under bursdagsfeiringen på Slottet.

OL-vinnere og verdenskjente artister

GIRL IN RED: Er blant gjestene på festmiddagen torsdag. Foto: Amy Harris / AP

Når regjeringen inviterer til festmiddag torsdag, finner vi flere kjente navn fra idrett og kulturliv, viser gjestelisten fra Statsministerens kontor.

Marie Ulven Ringheim, også kjent som artisten Girl in red, sjakkspiller Magnus Carlsen, håndballspiller Camilla Herrem, skiskytter Marte Olsbu Røiseland og friskikjører Birk Ruud er blant de rundt 200 gjestene som skal feire prinsesse Ingrid Alexandra da.

– Det er veldig stas å bli invitert, sier OL-vinner i friski Birk Ruud.

– En ære, jeg gleder meg!

SVEVER HØYT: OL-vinner Birk Ruud gleder seg stort til kongelig bursdag. Foto: BEN STANSALL / AFP

Prinsesse Ingrid Alexandra er selv glad i idrett og å være ute i naturen.

Særlig surfing og skikjøring står høyt i kurs hos 18-åringen.

– Jeg synes det er veldig fint at vi har en ung og sporty prinsesse. Det er veldig morsomt, og jeg kan jo lære den fremtidige dronningen noen triks, sier Birk Ruud med et smil.

OL-VINNEREN: – Jeg kan lære den fremtidige dronningen noen triks, sier Birk Ruud, som selv er den første mannlige friski-utøveren med gull i Big Air etter at han vant i OL i Beijing i februar. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

På gjestelisten til festmiddagen torsdag finner vi også flere andre kjente navn fra både kulturliv og idrett.

Artist Ella Marie Hætta Isaksen, skuespiller Thea Sophie Loch Ness, forfatter Erika Fatland og skihopper Maren Lundby er blant dem som skal feire tronarvingen.

Det skal også e-sportutøver Sindre Setsaas, langrennsløper Helene Marie Fossesholm og alpinist Lucas Braathen.

Ungdom fra hele landet

Gjestelisten omfatter 202 deltakere fra hele landet, har Statsministerens kontor selv opplyst.

Det er i stor grad unge representanter for både idrett, kulturliv, samfunnsliv, politikk og organisasjonsliv som er invitert.

– Dette er mennesker som skal bidra til å skape det landet prinsessen skal være med på å lede inn i fremtiden. De danner et tverrsnitt av dagens Norge, og en del av gaven til prinsessen er at hun får feire sammen med dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Blant dem som skal opptre på festmiddagen, er skuespiller Ina Svenningdal, artistene Delara, Eva Weel Skram og Hkeem og forfatter Lars Saabye Christensen.