Durek Verrett beskylder norsk presse for mobbing

I går ble det kjent at Cappelen Damm stopper den planlagte utgivelsen av boka til den selvtitulerte sjaman Durek Verrett «Spirit Hacking», på grunn av etiske vurderinger. Også i Sverige er boka stanset før utgivelsen.

Cappelen Damm sier til NRK at manuset skulle ha vært gjennom en bredere redaksjonell vurdering og at det har skjedd en svikt.

Det er særlig avsnittene som omhandler årsaker og behandlingsformer for kreft som er problematiske. Blant annet skriver Verret i boka at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

Forlagssjef Knut Olav Ulvestad i Cappelen Damm forteller at han valgte å gjennomgå boken på nytt etter å ha lest Dagbladets litteraturkritiker Cathrine Krøger sin anmeldelse «Gal manns tale».

– Da så jeg avsnittene, blant annet om kreft, som etisk sett er problematiske. Dette satte i en ny og breiere redaksjonell vurdering som skulle vært gjort for lenge siden, sier Ulvestad.

Langer ut i direktesending på Instagram

Forlaget sier til NRK at Verret skal ha blitt orientert om beslutningen. Han opplever imidlertid noe helt annet, og sa i en 27 minutter lang direktesending på Instagram i natt at han ikke fikk beskjed. I tillegg til å snakke om situasjonen med den stansete utgivelsen langer han ut mot norsk presse.

I sendingen anklager Verret norsk presse for å drive med mobbing, og mener at de har misforstått og tatt flere av tingene som tas opp i boka ut av kontekst.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å si noe, men jeg vil ikke la mobberne holde på lenger. Norsk presse, dere er mobbere. Dere mobber kjæresten min, dere mobber meg, og dere gjør det for å selge aviser. Det er en skam, sier han.

Durek Verrett kaller i den direktesendte sendingen på Instagram norsk presse for mobbere. Han mener pressen har mobbet både han og kjæresten prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Flere forlag ønsker ikke gi ut boka

Flere forlag som NRK har vært i kontakt med sier at de i likhet med Cappelen Damm ikke ønsker å gi ut sjamanens bok, deriblant Gyldendal, Oktober, Forlaget Press, Strawberry Publishing og Gloria forlag.

– Vi har begrensa med helsekunnskap på forlaget, men det kan jo nevnes at vi ikke tror kreft er selvpåført. Vi sa nei til boken da den gikk runden tidligere i år, og det er ingenting som tyder på at det var en feil avgjørelse, sier Magnus Rønningen i Strawberry.

Videre sier forlagssjef Anne Gaathaug i Gloria:

– Jeg har ikke lest boka, kun utdrag av den engelske. Avsnittet om kreftbehandling og barn er mer enn nok for meg til å takke nei.