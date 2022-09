Durek til VG: − Ville vært død uten hjelp fra skolemedisin

Den siste tiden har det stormet rundt Verrett, som nå er forlovet med prinsesse Märtha Louise. Han har i en e-post til VG kommentert saken.

– Allerede i vårt intervju med Fredrik Skavlan i 2019 diskuterte Märtha Louise og jeg viktigheten av skolemedisin i tillegg til viktigheten av alternativ medisin, skriver Verrett.

– Jeg ville vært dum om jeg avviste skolemedisin. Jeg har jo selv blitt reddet av det.

Han gikk selv til dialyse i åtte år før han fikk transplantert en frisk nyre.

Svarer på kritikk

Han sier pressen har vridd og vendt på hva han sier i så sterk grad at hva han egentlig mener ikke lenger går an å kjenne igjen.

– Jeg ville vært død nå, uten hjelp fra skolemedisin. Så, selvsagt er jeg helt for skolemedisin, skriver Verrett i e-posten.

Verrett har samtidig hevdet han nektet sykehusbehandling og at en medaljong hjalp ham med å bli frisk etter koronasmitte. Den samme medaljongen selger han på sin nettside for mer enn 2000 kroner.

Også dette kommenterer Verrett i svaret til VG.

– Jeg forstår det kan være forvirrende at jeg forlot sykehuset under covid, men jeg er fortsatt for skolemedisin.

I en video på Verrett sin Instagram-profil, som ble publisert i midten av juli, snakker han om hvordan det var å bli smittet av koronaviruset for første gang.

– Alle sa til meg at jeg måtte dra til sykehuset. Sykehuset sa at jeg måtte ta masse kjemikalier. De ville koble meg til en pustemaskin og alt sånt. Jeg sa nei. Åndene sa at jeg hadde det jeg trengte for å komme meg gjennom dette, sier han i videoen.

Nytt samarbeid kan ryke

Norsk Revmatikerforbund, ett av forbundene prinsesse Märtha Louise er beskytter for i dag, vurderer å avbryte samarbeidet.

– At dette er en utfordring for oss, er det ingen tvil om, sier generalsekretær Bo Gleditsch i Norsk Revmatikerforbund.

Onsdag åpnet prinsesse Märtha Louise Blindeforbundets nye anlegg for førerhunder. Foto: Lise Åserud / NTB

Han sier forbundet baserer seg på legevitenskapen, og at det har blitt en utfordring for forbundets integritet å ha prinsesse Märtha Louise som beskytter.

Også Foreningen for Muskelsyke sa onsdag at de vurderer det samme, ifølge Dagbladet.

NRK har vært i kontakt med prinsesse Märtha Louises pressekontakt, Carina Scheele Carlsen, men prinsessen ønsker ikke å stille til intervju i forbindelse med saken på nåværende tidspunkt. Verrets pressekontakt har ikke besvart NRK sine henvendelser.

Beskytter for sju forbund Ekspandér faktaboks Prinsesse Märtha Louise er i dag beskytter for disse organisasjonene: Foreningen for muskelsyke

Hørselshemmedes Landsforbund

Norges Blindeforbund

Norges Døveforbund

Norsk Revmatikerforbund

Riderrennet

Vivil-lekene Ingen av de andre har planer om å avbryte samarbeidet med prinsessen nå.

Ville ikke forlenge

Onsdag kunne NRK fortelle at Epilepsiforbundet valgte å bryte med prinsessen i 2020.

– Uroen rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett ble en del av diskusjonen i forbundsstyret fordi vi er opptatt av skolemedisin, sa forbundsleder i Norsk Epilepsiforbund, Bente Nordahl Langsø, til NRK.

– Som pasientorganisasjon er vi opptatt av å jobbe tett med fagfolk og fremme det som er vitenskapelig bevist. Det Durek Verrett formidler, er mot vår etikk.

Forbundsleder i Norsk Epilepsiforbund, Bente Nordahl Langsø. Hun sier at uroen rundt Durek Verretts omstridte uttalelser er blant årsakene til at prinsessen ikke lenger er forbundets beskytter. Foto: Epilepsiforbundet

Prinsesse Märtha Louise hadde i flere år vært Epilepsiforbundets beskytter. En organisasjon blir som regel tildelt et beskytterskap og kongelig glans i fem år om gangen.

Verret sier han setter spørsmålstegn ved at hva han mener, får noe å si for Epilepsiforeningens samarbeid med Märtha Louise.

– Har de spurt henne hva hun står for? Eller tar de det for gitt hva hun mener uten å spørre henne? Er vi ikke to forskjellige mennesker som står for forskjellige ting i livet, men som har valgt å være sammen? Hun er en sterk, uavhengig kvinne som har sine egne meninger og holdninger.