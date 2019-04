Dumpet slam fra atomanlegg uten å sjekke om det var radioaktivt

3,3 tonn slam fra et deponi for radioaktivt avfall ble ved en feil sendt til det lokale avfallsanlegget på Romerike. Institutt for energiteknikk (IFE) undersøkte ikke om avfallet var farlig før det ble kjørt bort.

– Det er veldig beklagelig at det ikke ble gjort. Nå skal vi gå gjennom rutinene for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier Silje Aspholm Hole, som er direktør for strategi og kommunikasjon ved IFE, til NRK.

Slammet var restene etter at IFE, som driver atomreaktorene i Halden og på Kjeller, hadde renset et dreneringsanlegg på sitt deponi for lavt og middels sterkt radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland.

Avfallet ble sugd opp fra en kum av en slamsugebil og kjørt rett til avfallsplassen.

REAKTOR: IFE har drevet forskningsreaktorer på både Kjeller og i Halden. Nå er begge atomreaktorene stengt. Foto: Thomas Bjørnflaten / NTB scanpix

Alvorlig avvik

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som tidligere het Statens strålevern, ble varslet om hendelsen da den ble oppdaget 12. april. De ser alvorlig på rutinesvikten.

– IFE skulle ha kontrollert avfallet for innhold av radioaktive stoffer, sier seniorrådgiver Ronny Lystad i avdeling for atomsikkerhet og miljø hos DSA.

– Det er for tidlig å konkludere hvor alvorlig det er før vi har fastslått hva som er i avfallet. Men vi synes det er alvorlig at det ikke er kontroll når man sender fra seg avfall, sier Lystad.

Avfallet etter atomreaktorene er svært vanskelig å bli kvitt. Her kan du lese om hvordan IFE har slitt med problemet i over 70 år.

Slamsugingen skjedde i Himdalen i Aurskog-Høland. Der lagres tønner med radioaktivt avfall inne i store fjellhaller. Foto: Institutt for energiteknikk

Ikke farlig

– Våre analyser viser nå at dette slammet ikke er å regne som radioaktivt avfall, sier Hole.

Hun sier at mengden radioaktivitet er så lav at det i ettertid viser seg at det faktisk kunne leveres til deponiet. Den maksimale megden radioaktivitet tilsvarer det man ville ha sluppet ut om man kastet ti røykvarslere, som også inneholder små mengder radioaktivt materiale, i søpla, forteller hun.

IFE fant ikke radioaktivitet da de undersøkte slamsugebilen og vannet som siger ut fra avfallsdeponiet. Også Lystad i strålevernet understreker at det ikke er noe som tyder på at avfallet utgjør en fare.

Radioaktivt avfall blir plassert i tønner og hullet blir etter hvert fylt med betong i deponiet i Himdalen i Akershus Foto: Institutt for energiteknikk

Dekket til

Avfallet havnet hos interkommunale Romerike avfallsforedling (ROAF). Der ble slambilen tømt på et lukket område.

– Det er ingen aktivitet på område der dette ble lagt. Det er langt unna kundene våre, og langt unna boliger. Det ble kjørt dit med en bil, dumpet, og så dekket over med tette masser, sier Glenn V. Lie Karlsen, som er avdelingsdirektør for deponi og drift i ROAF.

Deponiområdet ble stengt av for ansatte i en liten periode da IFE oppdaget tabben. Det ble åpnet igjgen kort tid senere da det var ble det gjort målinger som viste at avfallet ikke var farlig.