Du må fortsatt bruke munnbind på fly

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ja, inntil videre så viderefører vi det.

Det sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian Esben Tuman, når NRK spør om reisende må pakke munnbind også etter at landet åpner lørdag. Han sier Norwegian forholder seg til europeiske regler når det gjelder munnbind.

Det samme svarer pressesjef i SAS John Eckhoff, som bekrefter at de også vil kreve munnbind fremover.

Pressesjef i SAS John Eckhoff Foto: Even Bjøringsøy Johnsen

– Ja, foreløpig har vi ikke fått noen andre signaler fra Den europeiske luftfartssikkerhets-organisasjonen EASA, som har de retningslinjene som vi følger i dette spørsmålet.

– Betyr dette at man også må bruke munnbind på innenriksfly i Norge?

– Det er en vurdering vi gjør fortløpende, sier Eckhoff, men understreker at inntil videre må folk bruke munnbind.

Også Norwegian vil vurdere situasjonen fremover og se på det norske regelverket kontra det internasjonale.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian Esben Tuman Foto: Norwegian

– Munnbind vi vil kreve så kort tid som mulig fremover, men så lenge som nødvendig. Så får vi ta de vurderingene nå til uken, sier Tuman.

Også på Oslo Lufthavn blir det fortsatt krav om munnbind. Det har Ullensaker kommune besluttet, melder flyplassen på Facebook.

Tuman utelukker ikke at det kan bli forskjellige munnbindregler for innenriks- og utenriksflyginger etter hvert. Men han har følgende råd til folk som skal ut å fly de neste dagene:

– Akkurat nå, i en sånn overgangsfase, så vil jeg nok foreslå at man har med seg munnbindet uansett.

Friere på bakken

På regjeringens pressekonferanse fredag gjorde helseminister Bent Høie et stort poeng av at de fra lørdag kl. 16 fjerner kravet om at folk skal holde en meters avstand.

Helseminister Bent Høye foldet fredag sammen meterstokken han tidligere i pandemien hadde brukt for å vise folk hvor lang en meters avstand er. Foto: Javad Parsa / NTB

Når enmeterskravet fjernes forsvinner også kravet om munnbind innenfor en meter.

Bent Høie bekrefter til NRK at regjeringen verken kommer med noe krav eller noe anbefaling om munnbind på kollektivtrafikk fremover.

Han ber folk likevel følge med på om det er lokale regler.

Oslo kommune meldte senere på fredag at de opphevet den lokale koronaforskriften om blant annet munnbind på kollektivtrafikken.

Det påvirker ikke bare det lokale kollektivselskapet Ruter, men også togene til Vy som kjører gjennom hovedstaden.

Vy fjerner alle krav om munnbind på toget når regjeringen åpner landet lørdag. Foto: Berit Roald / NTB

Pressesjef i Vy Åge-Christoffer Lundeby forteller at munnbindkravet dermed forsvinner på alle deres tog over hele landet.

– Slik vi har forstått det er munnbindkravet nå borte.

– Er dere bekymret for at det skal føre til smitteutbrudd på togene?

– Vi har hele tiden forholdt oss til rådene og smittevernreglene som ha blitt gitt av norske myndigheter, og fulgt disse til enhver tid, sier Lundeby.

Helseminister Bent Høie oppfordrer alle til å vise hensyn til de som er bekymret og som kanskje har dårlig helse.

– Vi må passe på å være rause med hverandre. Det kan være mange som ønsker å bruke munnbind, og det er også et signal på at de er bekymret. Da synes jeg hver enkelt av oss skal ta ekstra hensyn til dem.